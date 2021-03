Can it run The Witcher 3? Diese Frage solltet ihr euch stellen, falls ihr das Projekt von Digital Dreams selbst zum Laufen bringen möchtet. Der bekannte Youtuber demonstriert auf seinem Kanal, wie er Raytracing und weitere Mods in den Titel von 2016 einbaut und ihn in 8K-Auflösung spielt.

Wir zeigen euch das Video und fassen seine Mod-Empfehlungen sowie die verwendeten Specs zusammen. Außerdem sagen wir euch, welchen Haken es schon beim Abspielen des Videos gibt und wie fordernd die 8K-Auflösung selbst für eine extrem schnelle Geforce RTX 3080 in dem Spiel ist.

Apropos »extrem hohe Auflösungen in beliebten Rollenspielen«: Wenn ihr wissen wollt, wie der 20 Jahre alte Klassiker Gothic 1 in 16K aussieht, legen wir euch unser passendes eigenes Experiment ans Herz:

The Witcher 3 mit 8K-Auflösung & Raytracing

Schaut euch das Video zu The Witcher 3 in Ultra-HD II am besten erstmal selbst an. Allerdings müssen wir zwei Warnungen aussprechen.

Erste Warnung: Die Chancen stehen gut, dass es auch bei euch zum Stop-Motion-Film wird, wenn ihr es bei Youtube auf 8K-Auflösung stellt.

Zweite Warnung: Die Gefahr eines hartnäckigen Ohrwurms durch das gewählte Hintergrundlied ist sehr hoch. Was das Lied so besonders macht, erfahrt ihr im Artikel »Making-of zu Priscillas Song: Das beliebteste Witcher-Lied ist nicht Toss A Coin«.

Bislang ist es uns nicht gelungen, das Video in 8K flüssig darzustellen, weder über Youtube noch als Videodatei. Wir haben unser Glück mit verschiedenen Browsern, PCs mit sehr schneller CPU, Grafikkarte und PCI-Express-SSD sowie verschiedenen Mediaplayern versucht.

Dabei könnte unter anderem die sehr hohen Datenmenge eine Rolle spielen, die beim Darstellen eines 8K-Videos anfällt. Ein Problem mit diesem spezifischen Video ist ebenfalls denkbar. Wenn es bei euch geklappt hat, das Video flüssig in 8K abzuspielen, lasst uns gerne wissen, in welcher Konstellation.

Was bringt die 8K-Auflösung? Um euch einen Eindruck von dem Projekt verschaffen zu können, ist die 8K-Auflösung glücklicherweise nicht zwingend nötig. Sie erhöht primär die Schärfe der Darstellung, kommt aber erst auf einem der noch sehr seltenen Monitore (oder Fernseher) mit passender Auflösung wirklich zur Geltung.

Warum The Witcher 3 spielerisch so außergewöhnlich ist und was Cyberpunk 2077 sich von dem Spiel abschauen kann, erklären wir euch im folgenden Video bei GameStar Plus:

Was ihr für die angepasste Witcher-Version braucht

In der Videobeschreibung stellt Digital Dreams die verwendeten Mods und sein PC-System vor. Außerdem verlinkt er auf ein hilfreiches Video-Tutorial, das euch (auf Englisch, aber sehr gut verständlich) erklärt, wie man Mods für The Witcher 3 installiert

Diese Mods und Reshades braucht ihr:

Den Raytracing-Shader erhaltet ihr über eine Patreon-Seite, auf der ihr allerdings eine Spende von mindesten einem Euro abgeben müsst.

Die Raytracing-Presets findet ihr auf dem Discord-Channel von Digital Dreams.

Bei Nexusmods findet ihr eine Modliste namens Apex Realistic Reshade zum Download. Die beeinflusst Optik und Farbgebung von The Witcher 3.

Die Phoenix Lighting Mod ist damit kompatibel und verbessert die Beleuchtung.

Dieses System benutzt Digital Dreams: Wenig überraschend läuft The Witcher 3 in 8K bei Digital Dreams auf einem High-End-PC mit Geforce RTX 3090. Folgende Specs verwendet der Youtuber laut der Videobeschreibung:

Mainboard: Asus Prime x470-Pro

Asus Prime x470-Pro CPU: Ryzen 9 3900X mit 4,5 Ghz auf allen Kernen

Ryzen 9 3900X mit 4,5 Ghz auf allen Kernen RAM: 32,0 GByte Corsair Vengeance

32,0 GByte Corsair Vengeance GPU: ASUS TUF Geforce RTX 3090 @ 2100mhz

ASUS TUF Geforce RTX 3090 @ 2100mhz SSD: 2,0 TByte Crucial MX500

2,0 TByte Crucial MX500 CPU-Kühlung: Corsair Hydro H100X

Geforce RTX 3080 trifft Geralt in 8K

Im Titel des Videos gibt Digital Dreams an, trotz der hohen Auflösung und dem zusätzlichen Raytracing-Shader sowie der installierten Mods auf mehr als 50 FPS zu kommen. Das halten wir nach eigenen Tests mit einer RTX 3080 durchaus für realistisch.

Wie der folgende Screenshot zeigt kommen wir in 8K bei maximalen Details inklusive Hairworks mit der RTX 3080 zwar nur auf etwas mehr als 30 FPS. Die RTX 3090 hat aber einen entscheidenden Vorteil gegenüber der RTX 3080.

Sie verfügt über 24,0 GByte Videospeicher, während die RTX 3080 nur 10,0 GByte besitzt. Wie die Daten zur Auslastung der Hardware im Screenshot oben zeigen, ist der VRAM der 3080 komplett belegt. Dementsprechend ist gut vorstellbar, dass die 3090 mit deutlich mehr VRAM hier klar vor der 3080 liegt.

Noch mehr spannende Mods: Das Projekt von Digital Dreams ist nicht die einzige Witcher-Vollpolitur von Fans. Die Mod The Witcher 3 HD Reworked ist weiterhin in Arbeit, der Ersteller gibt regelmäßig neue Einblicke in das beeindruckende Werk.

Und auch von Entwickler CD Projekt wurde ein kostenloses Raytracing-Update angekündigt, das 2021 erscheinen könnte. Es geht aber auch in die andere Richtung - ein Fan hat das Intro von The Witcher in PS1-Grafik nachgebaut.