Witcher-Schwert Gwynbleidd in Cyberpunk 2077: Mit wenigen Klicks sichert ihr euch die berühmte Waffe

Wer Witcher 3 gespielt hat, bekommt jetzt in Phantom Liberty gleich mehrere Geschenke.

Dem geschenkten Gaul schaut man bekanntlich nicht ins Maul. In Cyberpunk 2077 bekommt ihr jetzt zwar nicht Geralts Pferd Plötze geschenkt (das es ja auf humorvolle Art schon ins Spiel geschafft hat), dafür aber eines seiner Silberschwerter. Wie ihr an die Waffe und alle anderen Belohnungen herankommt, zeigen wir euch hier.

Das wird verschenkt

Insgesamt gibt es zum Launch von Phantom Liberty fünf kleine Geschenke, die alle thematisch an die Welt von The Witcher angelehnt sind. Damit ihr sie alle bekommt, müsst ihr Cyberpunk 2077 und die Erweiterung Phantom Liberty besitzen, und außerdem The Witcher 3 und Gwent in eurer Spielebibliothek haben. Folgende Gegenstände bekommt ihr geschenkt:

Raróg-Weste (verfügbar mit Phantom Liberty)

(verfügbar mit Phantom Liberty) Gwynbleidd-Schwert (verfügbar mit Phantom Liberty und Witcher 3)

(verfügbar mit Phantom Liberty und Witcher 3) „Wild Hunt“-Jacke (verfügbar mit Phantom Liberty und Witcher 3)

(verfügbar mit Phantom Liberty und Witcher 3) Feuersbrunst-Pistole (verfügbar mit Phantom Liberty und Gwent)

(verfügbar mit Phantom Liberty und Gwent) GWENT-T-Shirt (verfügbar mit Phantom Liberty und Gwent)

16:38 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ist eine fantastische Story-Erweiterung

So löst ihr die Belohnungen ein

Habt ihr bereits alle notwendigen Schritte vorgenommen, sollten die Belohnungen im Hauptmenü unten rechts erscheinen, wenn ihr auf Meine Belohnungen klickt. Ihr findet sie dann im Lager von Vs Wohnung. Werden sie dort nicht aufgeführt, müsst ihr gegebenenfalls noch eure Konten verknüpfen:

Besitzt ihr Phantom Liberty auf einer anderen Plattform wie etwa Steam, müsst ihr euch beim Start des Spiels im Red-Launcher mit eurem GOG-Konto anmelden. Besitzt ihr keines, müsst ihr es erstellen.

wie etwa Steam, müsst ihr euch beim Start des Spiels im Red-Launcher mit eurem GOG-Konto anmelden. Besitzt ihr keines, müsst ihr es erstellen. Spielt ihr Witcher 3 oder Gwent auf einer anderen Plattform als GOG, müsst ihr diese ebenfalls verbinden. Startet dazu den GOG-Launcher, und klickt oben links auf das Zahnrad. Wählt anschließend die Einstellungen und im folgenden Menü den Abschnitt Integrationen . Klickt bei der entsprechenden Plattform auf Verknüpfen und folgt den Anweisungen.

Habt ihr diese Schritte abgeschlossen, solltet ihr im Spiel auf eure Belohnungen zugreifen können. Mehr kostenlose Gegenstände könnt ihr übrigens per Twitch Drop abholen.

Was haltet ihr von den Geschenken zum Launch von Phantom Liberty? Werdet ihr euch die Witcher-Belohnungen für Phantom Liberty abholen und mit dem Silberschwert des Hexers Geralt gegen Cyberpsychos kämpfen? Oder wollt ihr in Cyberpunk 2077 nur stilecht mit Schusswaffe und Katana unterwegs sein?