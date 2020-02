Wolcen: Lords of Mayhem hat ohne Frage noch einige Probleme und es wird noch eine ganze Reihe an Updates brauchen, ehe das Spiel alle Kritik zum Release hinter sich lassen kann. Viele Fans haben dennoch schon jetzt einen Heidenspaß in dem Action-RPG - unter anderem indem sie sich die irrsinnigsten, buntesten und mächtigsten Rüstungen zusammenbauen, die man sich in einem Rollenspiel vorstellen kann.

Spider-Man, Son-Goku, Obi-Wan Kenobi, der Witcher alias Geralt von Riva, Shrek, Scorpion aus Mortal Kombat: Die Kreativität der Wolcen-Spieler kennt kaum Grenzen, wenn es ums Erstellen neuer Outfits.

Möglich wird das Ganze durch sogenannte Transmogrification (oder kurz »Transmog« genannt). Schon in Diablo 3 ließ sich dadurch das Erscheinungsbild des eigenen Helden frei anpassen und in Wolcen existiert diese Funktion nun also ebenfalls.

Was damit alles möglich ist, zeigen die Fans, indem sie ihre schillernden Rüstungen auf Reddit vorstellen und wir haben eine Auswahl der besten Looks für euch zusammengestellt. Viel Spaß damit:

Los geht die Modenschau mit Spider-Man:

Beim nächsten Kandidaten erinnert zumindest die Rüstung ganz klar an Geralt aus The Witcher. Helm, Pistole und Schild trägt der Hexer zwar eher selten, aber eins nach dem anderen.

Obi-Wan Kenobi aus Star Wars zückt in Wolcen sein Lichtschwert:

Shrek ist auch mit an Bord:

Scorpion aus Mortal Kombat mach sich bereit, Schellen und Fatalities zu verteilen:

Robin Hood stiehlt auch in Wolcen von den Reichen und hilft den Armen:

Son-Goku aus Dragon Ball kann sich sogar zum Super-Saiyajin verwandeln:

Für Comic-Fans mischt auch Doctor Fate von DC mit:

Und auch ohne klar erkennbare Vorlage liefern die Wolcen-Fans haufenweise schöne und beeindruckende Rüstungen. Hier gibt's noch ein paar mehr:

Wenn ihr Wolcen nicht nur schick, sondern auch stark und effektiv spielen wollt, dann haben wir für euch auch noch einen Guide für einen Mage-Build, mit dem ihr Wolcen als Shooter zocken könnt sowie einen Guide für einen Tank-Build, mit dem ihr sogar Level-100-Bosse in Sekunden besiegt.