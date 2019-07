Der Koop-Shooter Wolfenstein: Youngblood erscheint am 25. Juli 2019 für PC und am 26. Juli 2019 für PS4 und Xbox One. Erstmals ist in Deutschland auch die internationale Version mit verfassungswidrigen Symbolen wie Hakenkreuzen erhältlich. Wer darauf verzichten möchte, kann alternativ auch hierzulande auf die deutsche Version des Ego-Shooters zurückgreifen.

In unserer Übersicht klären wir euch über die wichtigsten Unterschiede zwischen der deutschen und internationalen Version von Wolfenstein: Youngblood auf und worauf ihr beim Kauf achten müsst.

Ende des Hakenkreuz-Verbots: Was sich für deutsche Spieler ändert

Internationale vs. deutsche Version

Die deutsche und die internationale Version von Wolfenstein: Youngblood sind inhaltsgleich und in Bezug auf den reinen Spielumfang absolut identisch. Keine der beiden Versionen kommt mit mehr oder weniger Content.

Folgende Unterschiede gibt es aber:

Ist die deutsche Version geschnitten?

Keine der beiden Versionen des Spiels wurden in Bezug auf ihre explizite Gewaltdarstellung geschnitten. Käufer der deutschen Version von Wolfenstein: Youngblood müssen lediglich auf verfassungswidrige Symbole (wie zum Beispiel Hakenkreuze oder SS-Runen) verzichten. Diese werden wie schon bei den Vorgängern Wolfenstein: The New Order und Wolfenstein 2: The New Colossus durch fiktive Zeichen ersetzt.

Kann ich die deutsche Version mit englischer Sprachausgabe spielen?

Die internationale Version von Wolfenstein: Youngblood verfügt über keine deutsche Sprachausgabe. Wer sich die internationale Version zulegt, sollte also ausreichende Englischkenntnisse mitbringen, um die Story in ihrer vollen Gänze zu verstehen.

Genauso verfügt die deutsche Version von Wolfenstein: Youngblood über keine englische Sprachausgabe. Es bleibt zu hoffen, dass die jeweiligen Sprachpakete für beide Versionen per Update nachgereicht werden.

Kann ich nach dem Kauf der deutschen auf die internationale Version umstellen?

Wer sich die deutsche Version gekauft hat, kann danach nicht mehr auf die internationale wechseln. Umgekehrt ist das genauso wenig möglich.

Das liegt daran, dass die internationale und deutsche Version komplett separat voneinander entwickelt wurden und es sich entsprechend um zwei eigenständige Endprodukte handelt. Bei Steam findet ihr deshalb auch zwei verschiedene Produkte: Die deutsche und die internationale Fassung.

Unterscheidet sich die Altersfreigabe der deutschen von der internationalen Version?

Sowohl die deutsche als auch die internationale Version von Wolfenstein: Youngblood wurden von der USK beide mit der Alterskennzeichnung »ab 18 Jahren« freigegeben. Die Altersfreigaben der beiden Versionen unterscheiden sich also nicht.

Ist Koop zwischen der internationalen und deutschen Version möglich?

Spieler der deutschen Version können gemeinsam mit Spielern der internationalen Version zocken - und umgekehrt. Falls ihr euch Wolfenstein: Youngblood in einer beliebigen Variante zulegt, müsst ihr also nicht darauf achten, ob euer Spielpartner dieselbe Version hat wie ihr selbst.

Wolfenstein: Youngblood erscheint am 25. Juli 2019 um 19:00 Uhr für den PC. Mit unserem Test zu Bethesdas neuestem Ego-Shooter könnt ihr spätestens zum 26. Juli rechnen - wir sind im Moment fleißig am zocken. Bis dahin könnt ihr unsere bisherigen Eindrücke zum Spin-off in unserer Preview zu Wolfenstein: Youngblood nachlesen.

Warum zeigt GameStar nicht die internationale Version?

Warum wir trotz USK-Freigabe keine Bilder oder Videoszenen aus der internationalen Fassung von Wolfenstein: Youngblood auf GameStar.de zeigen, erklärt Chefredakteur Heiko Klinge in einem eigenen Artikel.