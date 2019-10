Am Samstag, den 5. Oktober 2019 wurde mit Garden of Salvation der neue Shadowkeep-Raid (»Garten der Erlösung«) in Destiny 2 eröffnet. Nach 6 Stunden und 13 Minuten stand fest: Das PC-Team Ascend hat als weltweit erste Gruppe den Raid absolviert. Das Rennen war allerdings knapp: Nur zweieinhalb Minuten später ging der nächste Clan über die Ziellinie.

Dennoch steht der Sieger eindeutig fest: Bungie gratulierte den sechs Ascend-Spieler Antivist, Cyber, ExBlack, Monks, Narhzul und Pash via Twitter namentlich und verlieh ihnen den extra für diesen Anlass angefertigten »World First« Gürtel. Damit (und mit dem entsprechenden Ingame-Emblem) dürfte der bisher eher unbekannte Clan in Zukunft definitiv auffallen.

Entwickler & Twitch fiebern mit

Wie immer bei einem Raid-Release, waren die Entwickler von Bungie live dabei und verfolgten das Rennen um den World-First-Titel im Hauptquartier in Seattle. Der entscheidende Moment wurde auf Twitter festgehalten:

Wenn ihr den nervenaufreibenden Raid-Run nochmal nacherleben wollt, findet ihr eine auf rund 50 Minuten heruntergekürzte Version des Videos mit allen Highlights, in folgendem Youtube-Video von Ascend-Mitglied Monks:

Für den Sieg der sechs PC-Spieler gab es aber nicht nur Applaus von den Machern des Spiels - auch die Twitch-Zuschauerzahlen konnten sich mehr als sehen lassen: Auf dem Kanal von ExBlack, der den Raid-Versuch seines Teams live übertrug, wuchs das Publikum immer weiter an, am Ende sahen mehr als 23.000 Zuschauer zu.

Wenn ihr mehr über den Raid erfahren und ihn selbst mit eurem Team schaffen wollt, findet ihr hier alle wichtigen Infos zum Ablauf, Mindestlevel & Belohnungen für »Garten der Erlösung«.

Ihr seid noch nicht so weit? Mit unserem Level-Guide erreicht ihr blitzschnell Power Level 900!