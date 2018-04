Blizzard hat die ersten Beta-Einladungen für World of Warcraft: Battle for Azeroth verschickt, die Beta-Testphase hat damit offiziell begonnen. Prüft also euren Battle.net-Client, ob ihr eine Einladung erhalten habt.

Auf anderem Wege werden Keys für die Beta übrigens nicht verteilt - E-Mails, die etwas anderes behaupten, gehören in den Spam-Ordner eures Postfachs. Spieler, die bereits in der Alpha dabei waren, sollen mit einem sauberen Übergang rechnen können. Im Zuge des Beta-Starts wird kein weiterer Charakter-Wipe durchgeführt.

Das bietet die Beta

Die Beta enthält bereits zahlreiche Elemente, die für den Full Release von WoW: Battle for Azeroth geplant sind. Alle, die das Glück haben dabei zu sein, können einen vorgefertigten Level-110-Charakter inklusive der neuen Verbündeten Völker Dunkeleisenzwerg und Mag'har-Ork erstellen. Diesen könnt ihr bis zum neuen Maximallevel von 120 hochleveln. Auch das Sammeln von Azerit, um euer Herz von Azeroth aufzuwerten, sowie nach und nach die neue Ausrüstung zu verbessern, ist in der Beta bereits fester Bestandteil.

Die Kontinente Kul Tiras und Zandalar laden neugierige Tester zum Erkunden und auch die Szenarien um die Schlacht von Lordaeron und um Teldrassil sind dabei. Außerdem warten in Boralus und Zuldazar Quests auf euch, welche die Kriegskampagne einleiten und euch die Kontinente der feindlichen Fraktion erkunden lassen. Dazu kommen in der Level-Phase pro Fraktion vier Dungeons im normalen Modus sowie die neuen Inselexpeditionen, zu denen ihr euch am Hafen anmelden könnt.

Feedback zur Beta könnt ihr in den taufrischen Beta-Foren für WoW: Battle for Azeroth hinterlassen. Zudem wird am Donnerstag, den 26. April um 20 Uhr unserer Zeit eine Entwickler-Fragerunde mit Game Director Ion Hazzikostas auf Twitch stattfinden.