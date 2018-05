WoW: Battle for Azeroth

Spieler von World of Warcraft: Battle for Azeroth dürfen sich an einigen neuen Charaktermodellen und überarbeiteten Gebieten erfreuen, die im Addon der ikonischen MMO-Oma WoW nochmal neues (optisches) Leben einhauchen.

Datenschnüffler von Wowhead haben wieder einmal in den Datenstrukturen der Beta gestöbert und einige neue Bilder zu Tage gefördert. Doch Vorsicht: Dabei handelt es sich wie üblich nur um geleakte Bilder, die es so nicht unbedingt ins fertige Spiel schaffen müssen.

Zu den süßesten Entdeckungen dürften die Alpakas gehören. Die südamerikanische Kamelart scheint es demnach bald auch in WoW zu geben. Noch ist aber nicht klar, ob die Wollträger nur im Hintergrund spazieren gehen oder man sie als Mount-Tier sogar reiten kann. Wir würden uns natürlich Letzteres wünschen.

Jaina mit Halskette und neue Gegnermodelle

Jaina Prachtmeer erhält ebenfalls eine kleine optische Kur und trägt im Addon eine besondere Halskette. Diese zeigt das Wappenzeichen der Seefahrernation Kul Tiras. Die Heimat der Zauberin benötigt in Battle for Azeroth Unterstützung, um mit Hungersnöten und Invasoren fertig zu werden. Jaina scheint dem Hilferuf also nachzukommen.

Zu guter Letzt haben die Dataminer auch überarbeitete Modelle für Schlangenmenschen, Feuerelementaren, Larven und Banshees ausgegraben.