WoW: Battle for Azeroth

World of Warcraft: Battle for Azeroth wird natürlich trotz des Krieges zwischen Allianz und Horde kein reines PvP-Addon, sondern auch Freunde von PvE-Inhalten beglücken. Und wie die sechs vorherigen Erweiterungen wird auf Battle for Azeroth mit großen Raid-Instanzen für bis zu 25 Spieler locken. Aber nicht zum Release, der erste Raid Uldir wird erst ein wenig später geöffnet.

Wie üblich gibt Blizzard den Spielern rund einen Monat (genauer 3 Wochen) Zeit zum aufleveln ihrer Charaktere und sammeln von Ausrüstung, bis sich die Pforten für die größten und schwierigsten PvE-Inhalte öffnen. Den exakten Terminkalender hat nun der Community-Manager Ornyx veröffentlicht:

05. September: Uldir auf den Schwierigkeitsgraden Normal und Heroisch verfügbar

Uldir auf den Schwierigkeitsgraden Normal und Heroisch verfügbar 12. September: Uldir auf Mythisch verfügbar, Flügel Halls of Containment (mit den Bossen Taloc, MOTHER, Zek'voz, Herald of N'zoth) per Suche-Nach-Raid-Funktion spielbar

Uldir auf Mythisch verfügbar, Flügel Halls of Containment (mit den Bossen Taloc, MOTHER, Zek'voz, Herald of N'zoth) per Suche-Nach-Raid-Funktion spielbar 26. September: Zweiter Flügel Crimson Descent (mit den Bossen Fetid Devourer, Vectis, Zul, Reborn) per Suche-Nach-Raid spielbar

Zweiter Flügel Crimson Descent (mit den Bossen Fetid Devourer, Vectis, Zul, Reborn) per Suche-Nach-Raid spielbar 10. Oktober: Dritter Flügel Heart of Corruption (mit den Bossen Mythrax the Unraveler, G'huun) per Suche-Nach-Raid spielbar

Wann weitere Raids erscheinen, steht noch nicht fest. Neben Uldir können Spieler in Battle for Azeroth eine ganz neue Form der Raid-Instanz erkunden: Die Kriegsfronten, die 20 Spieler in eine PvE-Schlacht mit Basisbau und Truppenrekrutierung der Marke Warcraft 3 werfen. Um Kriegsfronten zu öffnen, müssen Spieler einer Fraktion gemeinsam Ressourcen für den Krieg sammeln. Und zwar Server-übergreifend innerhalb der eigenen Region.

Kriegsfronten angespielt: Mehr Nostalgie als Spielspaß