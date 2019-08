Auf Wunsch der Spieler: WoW Classic erhält europäischen RP-PvP-Server

Der Release von WoW Classic am 27. August rückt näher und nun hat Blizzard einen langgehegten Wunsch der Spieler erfüllt. Die Entwickler haben im offiziellen Forum einen europäischen und einen nordamerikanischen RP-PvP-Server für WoW Classic angekündigt. Somit wird es keine sprachspezifischen RP-PvP-Realms geben. Beide Regionen erhalten jeweils nur einen davon.



Weitere Informationen zu den Realms: Noch vor dem Wochenende sollen wir laut der Ankündigung außerdem die genauen Details zu den Servern für WoW Classic erfahren. Mit diesen Infos könnt ihr euch dann mit eurer Gilde oder Freunden abstimmen und bereits am Dienstag, den 13. August um 0:01 Uhr bis zu drei Charakternamen reservieren.

Letzter Stresstest für alle mit Abo

Der finale Test steht an: Am heutigen Donnerstag, um 20 Uhr MESZ startet der letzte Stresstest für WoW Classic. Wer über ein aktives Abonnement für WoW oder entsprechende Spielzeit verfügt, kann daran teilnehmen. Ihr könnt alle Klassen und Rassen auswählen sowie bis Stufe 15 spielen. Der Test endet am Freitag, den 09. August. Eine genaue Uhrzeit ist allerdings nicht bekannt.

Die Beta von WoW Classic wurde intensiver gespielt als jede andere