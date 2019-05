Diese Klassen und Rassen-Kombinationen sind in WoW Classic möglich

Ein großer Unterschied von World of Warcraft: Classic zu Battle for Azeroth liegt in der Anzahl der Klassen und Rassen, sowie in deren Kombinationsmöglichkeiten. Wir zeigen euch, was ihr mit welcher Fraktion und in welcher Kombination spielen könnt.

Die Klassen und Rassen von WoW Classic

Insgesamt gibt es neun Klassen in WoW Classic. Jede Fraktion kann dabei aus acht auswählen. Zudem stehen jeder Fraktion jeweils vier Rassen zur Wahl, sodass es insgesamt acht Rassen gibt.

Die Klassen

Druide - Tank, Heiler, Nahkampf und Fernkampf

Hexenmeister - Fernkampf

Jäger - Fernkampf

Krieger - Tank und Nahkampf

Magier - Fernkampf

Paladin - Tank, Heiler und Nahkampf

Priester - Heiler und Fernkampf

Schamane - Heiler, Nahkampf und Fernkampf

Schurke - Nahkampf

Die Rassen der Allianz

Gnome

Menschen

Nachtelfen

Zwerge

Die Rassen der Horde

Orcs

Tauren

Trolle

Untote

Paladin oder Schamane: Eine Frage der Fraktion

Im aktuellen World of Warcraft können sowohl die Allianz, als auch die Horde alle Klassen auswählen. In WoW Classic werdet ihr euch bei zwei Klassen für eine Fraktion entscheiden müssen. Wer einen Paladin spielen will, muss sich der Allianz anschließen. Schamanen müssen sich dagegen für die Horde entscheiden.

WoW Classic: Klassen- und Rassen-Kombinationen

Einzig Krieger können von jeder Rasse als Klasse gewählt werden. Alle anderen Klassen haben jeweils nur eine beschränkte Auswahl.

Mögliche Kombinationen der Allianz:

Gnome: Magier, Schurke, Hexenmeister, Krieger

Magier, Schurke, Hexenmeister, Krieger Zwerg: Jäger, Paladin, Priester, Schurke, Krieger

Jäger, Paladin, Priester, Schurke, Krieger Mensch: Magier, Paladin, Priester, Schurke, Hexenmeister, Krieger

Magier, Paladin, Priester, Schurke, Hexenmeister, Krieger Nachtelf: Druide, Jäger, Priester, Schurke, Krieger

Mögliche Kombinationen der Horde:

Orc: Jäger, Schurke, Schamane, Hexenmeister, Krieger

Jäger, Schurke, Schamane, Hexenmeister, Krieger Tauren: Druide, Jäger, Schamane, Krieger

Druide, Jäger, Schamane, Krieger Troll: Jäger, Magier, Priester, Schurke, Schamane, Krieger

Jäger, Magier, Priester, Schurke, Schamane, Krieger Untoter: Magier, Priester, Schurke, Hexenmeister, Krieger

Die beste Klassen / Rassen-Kombination für die Allianz

Druide: Ihr könnt nur die Nachtelfen als Rasse wählen.

Ihr könnt nur die Nachtelfen als Rasse wählen. Hexenmeister: Gnome sind mit den fünf Prozent Intelligenz am besten.

Gnome sind mit den fünf Prozent Intelligenz am besten. Jäger: Nachtelfen haben eine höhere Basis an Beweglichkeit und werden daher gerne für die Klasse bevorzugt.

Nachtelfen haben eine höhere Basis an Beweglichkeit und werden daher gerne für die Klasse bevorzugt. Krieger: Menschen für Schaden aufgrund der Waffen-Spezialisierung und Zwerge wegen Steingestalt und Ausdauer für Tanks.

Menschen für Schaden aufgrund der Waffen-Spezialisierung und Zwerge wegen Steingestalt und Ausdauer für Tanks. Magier: Menschen bieten fünf Prozent mehr Willenskraft und Gnome fünf Prozent mehr Intelligenz. Insgesamt ein Vorteil für Gnome.

Menschen bieten fünf Prozent mehr Willenskraft und Gnome fünf Prozent mehr Intelligenz. Insgesamt ein Vorteil für Gnome. Paladin: Menschen sind aufgrund der Schwert- und Streitkolben-Spezialisierung gut für Heilig- und Vergelter-Paladine. Zwerge dagegen sind aufgrund der Steingestalt und mehr Ausdauer sehr gut für Schutz-Paladine.

Menschen sind aufgrund der Schwert- und Streitkolben-Spezialisierung gut für Heilig- und Vergelter-Paladine. Zwerge dagegen sind aufgrund der Steingestalt und mehr Ausdauer sehr gut für Schutz-Paladine. Priester: Während Menschen dank der fünf Prozent Willenskraft sehr stark sind, bieten Zwerge einen Furchtzauberschutz und sind daher in Raids besonders effektiv.

Während Menschen dank der fünf Prozent Willenskraft sehr stark sind, bieten Zwerge einen Furchtzauberschutz und sind daher in Raids besonders effektiv. Schurke: Nachtelfen sind hier bevorzugt wegen der leicht erhöhten Beweglichkeit und der besseren Schleichfähigkeit. Für reines PvE sind Menschen mit der Waffen-Spezialisierung ebenfalls sehr gut.

Die beste Klassen / Rassen-Kombination für die Horde

Druide: Ihr könnt nur Tauren wählen.

Ihr könnt nur Tauren wählen. Hexenmeister: Leichter Vorteil für Orcs gegenüber Untoten, da bei diesen eure Begleiter fünf Prozent mehr Schaden verursachen. Zumindest solange ihr euren Begleiter nicht opfern müsst.

Leichter Vorteil für Orcs gegenüber Untoten, da bei diesen eure Begleiter fünf Prozent mehr Schaden verursachen. Zumindest solange ihr euren Begleiter nicht opfern müsst. Jäger: Im PvE sind hier Trolle aufgrund der Fähigkeiten Berserker (höheres Angriffstempo) und der Bogenspezialisierung (Fertigkeit mit Bögen +5) am besten. Im PvP werden Orcs wegen der Fähigkeit Zähigkeit bevorzugt. Diese erhöht die Chance Betäubungseffekten zu widerstehen um 25 Prozent.

Im PvE sind hier Trolle aufgrund der Fähigkeiten Berserker (höheres Angriffstempo) und der Bogenspezialisierung (Fertigkeit mit Bögen +5) am besten. Im PvP werden Orcs wegen der Fähigkeit Zähigkeit bevorzugt. Diese erhöht die Chance Betäubungseffekten zu widerstehen um 25 Prozent. Krieger: Orcs sind starke DPS-Krieger dank Axtspezialisierung und mehr Angriffskraft durch Kochendes Blut. Trolle sind dank Berserker und Heldenhafter Stoß starke Tanks im Endgame.

Orcs sind starke DPS-Krieger dank Axtspezialisierung und mehr Angriffskraft durch Kochendes Blut. Trolle sind dank Berserker und Heldenhafter Stoß starke Tanks im Endgame. Magier: Im PvE sind die Trolle besser, im PvP die Untoten.

Im PvE sind die Trolle besser, im PvP die Untoten. Priester: Wie bei Magiern: Im PvE sind die Trolle stärker und im PvP die Untoten.

Wie bei Magiern: Im PvE sind die Trolle stärker und im PvP die Untoten. Schamane: Heiler und Fernkämpfer wählen Trolle aufgrund der Fähigkeit Berserker. Melees können dagegen Orcs für den Cooldown Kochendes Blut wählen.

Heiler und Fernkämpfer wählen Trolle aufgrund der Fähigkeit Berserker. Melees können dagegen Orcs für den Cooldown Kochendes Blut wählen. Schurke: Orcs sind aufgrund Kochendes Blut die beste Rasse für den meisten Schaden. Dicht dahinter folgen Trolle.

