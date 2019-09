Server sind voll: WoW Classic bekommt kostenlose Charaktertransfers

Schon vor dem Release von World of Warcraft: Classic hat Blizzard vor vollen Servern und langen Warteschlangen gewarnt. Um dagegen anzukämpfen, hat der Entwickler direkt neue Server eröffnet und die Kapazität der Realms erhöht. Doch auch eine Woche nach der Veröffentlichung gibt es noch viele Warteschlangen, sodass Blizzard jetzt kostenlose Charaktertransfers angekündigt hat.

Gratis Serverwechsel in WoW Classic: Damit die vollen Server entlastet werden und Spieler von diesen weg wechseln können, werden in Kürze kostenlose Serverwechsel aktiviert. Zunächst wird es nur für den Server Lucifron diese Option geben. Blizzard will die Situation aber weiterhin beobachten und gegebenenfalls weiter einschreiten, falls noch mehr kostenlose Transfers nötig sind.

Um welche Server geht es? Die kostenlosen Wechsel sind aktuell vom Lucifron PvP-Server auf den Transcendence PvP-Server möglich. Es ist allerdings möglich, dass noch weitere Serverwechsel hinzukommen, bislang gibt es dazu aber noch keine offiziellen Aussagen von Blizzard.

Das gilt es bei den Servertransfers zu beachten: Sobald die Charaktertransfers aktiviert sind, könnt ihr diese für die genannten Realms direkt in der Charakterauswahl oder im Warteschlangenbildschirm starten. Dabei kann ein Charakter nicht transferiert werden, wenn folgende Kriterien für ihn gelten:

Er ist Gildenmeister.

Er hat noch laufende Auktionen im Auktionshaus.

Er hat Post im Postfach.

Wer einen Serverwechsel in Betracht zieht, sollte also darauf achten, dass diese Punkte nicht auf seinen Charakter zutreffen.



Die ersten beiden Endbosse sind bereits gefallen: Obwohl es in WoW: Classic zu stundenlangen Warteschlangen kommt, ist es einer Gilde bereits gelungen die Bosse Ragnaros und Onyxia zu besiegen und das teilweise sogar mit Spielern unter Stufe 60. Darüber hinaus hat der schnellste Spieler nicht einmal vier Tage gebraucht, um die Maximalstufe 60 zu erreichen.

