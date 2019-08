WoW Classic bekämpft Warteschlangen: Neue deutsche PvP-Server online

Der Ansturm auf die Server von WoW Classic ist riesig, wie auch unsere Übersicht zu den aktuellen Warteschlangen schon den ganzen Tag über belegt. Nun hat Blizzard reagiert und gleich zwei neue deutsche PvP-Server online genommen. Dabei handelt es sich um die folgenden:

Patchwerk - PvP-Server

Dragon's Call - PvP-Server

Patchwerk dürfte vielen als Boss aus dem Raid Naxxramas ein Begriff sein. Dragon's Call wurde nun erst kürzlich geöffnet, da es auch bei Patchwerk schon Warteschlangen gibt. Die offizielle Ankündigung von Blizzard:

"Wir empfehlen Spielern, auf diesen Realm zu wechseln, da es auf "Voll" markierten Realms zu sehr langen Warteschlangen kommen kann."

Wer also nicht unbedingt auf einem der vorhandenen Server spielen will oder aus bestimmten Gründen muss, der sollte sich überlegen auf den neuen PvP-Servern Patchwerk und Dragon's Call zu starten. So umgeht ihr vielleicht die aktuellen Warteschlangen, die zumindest auch heute wohl nicht mehr stark abnehmen werden.



Wie groß das Interesse an der Neuauflage des MMORPGs aus dem Jahr 2004 ist, zeigt auch der neue Twitch-Rekord von World of Warcraft. Dank WoW Classic gibt es einen neuen eigenen Zuschauer-Rekord auf Twitch.

