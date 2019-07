WoW: Method besiegt nach 356 Versuchen den "schlechtesten" Endboss

Fast zwei Wochen dauerte das World First Rennen um den Raid Azsharas Ewiger Palast an. Doch nun ist es der EU-Gilde Method gelungen den Endboss Königin Azshara als weltweit erste Gilde im Mythisch-Modus zu bezwingen.

Nur wenige Stunden nach Method sicherte sich die US-Gilde Limit den zweiten Platz, sodass sich die beiden üblichen Verdächtigen abermals auf dem Podium befinden. Der letzte Podiumsplatz ist noch offen und im Rennen um diesen ist neben 16 anderen Gilden auch die deutsche Top-Gilde Aversion.

Der Moment des Kills von Azshara inklusive der Freude der Raider wurde natürlich festgehalten.

Anzahl der Versuche bis zum World First: Method brauchte insgesamt 356 Versuche bei Königin Azshara, um diese zu besiegen. Limit liegt hier bei 527 Versuchen, allerdings bearbeitet das Team die Bosse etwas anders als die Konkurrenz. Method nimmt sich insgesamt mehr Pausen, um über das Vorgehen zu sprechen, während Limit mehr Versuche aktiv am Boss macht und währenddessen die Strategie anpasst. Es sind also zwei unterschiedliche Herangehensweisen, die beide zum Erfolg führen.

Beiden Gilde zur Hilfe kam ein Hotfix-Nerf von Blizzard, der bei der Community nicht gut ankam.

World of Warcraft - Wie die MMO-Sucht meine Familie zerstört hat

Dieses Raidsetup nutzten Method und Limit

Unterschiedliche Anzahl an Heilern: Method und Limit setzten beim Setup auf eine unterschiedliche Heileranzahl, wobei die Klassen jeweils gleich waren. So kamen bei Method zwei Disziplin-Priester zum Einsatz, während bei Limit zwei Diszis und ein Heilig-Paladin genutzt wurden. Method spielte somit mit 16 Schadensverteiler im Vergleich zu 15 bei Limit.

Beim durchschnittlichen Itemlevel und beim Herz von Azeroth-Level gibt es bei beiden Gilden dagegen kaum einen Unterschied.

So sah das Setup nach Rolle und Klassen jeweils aus:

13 World First Kills für Method

Weiterhin die Nummer 1: Method hat mit dem Sieg über Königin Azshara bereits den 13. World First Kill ihrer Gildengeschichte hingelegt. Der erste gelang ihnen 2012 mit dem World First Kill von »Der Wille des Kriegers« im Raid Mogu'shangewölbe aus der Erweiterung Mists of Pandaria.

Damit hat Method nur bei fünf Endbossen in den letzten sieben Jahren nicht den World First Kill gehabt.

So geht es weiter: Der nächste Raid von World of Warcraft: Battle for Azeroth dürfte mit Patch 8.3 anstehen. Auf dem PTR wird in Kürze Patch 8.2.5 erscheinen und ein weiterer Mini-Raid wie der Tiegel der Stürme ist derzeit noch nicht angekündigt.

WoW Azshara Raid: Top-Gilden verzweifeln am »schlechtesten Endboss aller Zeiten«