Seit einigen Wochen gab es im offiziellen Forum immer öfter die Frage nach dem Release-Datum für WoW Patch 8.2. Nun hat Blizzard verraten, wann das große Update für Battle for Azeroth erscheinen soll. Patch 8.2 Azsharas Aufstieg feiert seinen Release am 26. Juni 2019.

WoW: Battle for Azeroth - Von Verbündeten zu Feinden: Die Story

Einer der größten Patches von WoW

Laut Blizzard gehört WoW Patch 8.2 zu den größten, die es bisher für World of Warcraft gab. Der Patch bringt zahlreiche Neuerungen mit sich und will auf diese Art einige der Fehler von Battle for Azeroth ausgleichen.

Das steckt in WoW Patch 8.2: Allen voran erwarten euch zwei große neue Gebiete. Ihr begebt euch nach Nazjatar der Heimat der Nagas und nach Mechagon. Dort erwarten euch jeweils eine Vielzahl an neuen täglichen Aufgaben. Insgesamt sollen sich diese mehr wie die Zeitlose Insel aus Mists of Pandaria anfühlen.

In Nazjatar könnt ihr zum Beispiel Benthische Ausrüstung farmen. Diese könnt ihr durch einen gewissen Grind bis Itemlevel 415 aufwerten und somit zu anderen Spielern aufschließen. Es ist also eine Aufholmechanik für alle, die wieder mit diesem Patch reinschauen oder natürlich auch sehr gut für Twinks.

Die Geschichte wird ebenfalls fortgeführt. Euch erwartet ein neues Kapitel der Kriegskampagne und es gilt weiterhin die Heilung von Azeroth durch Magni zu unterstützen.

Kein großer WoW Patch ohne neuen Raid

Neuer Raid und neuer Dungeon: Mit dem Patch erwartet euch Azsharas ewiger Palast. Dieser Raid verfügt über 8 Bosse und der Endboss ist Azshara höchstpersönlich. Sie bewahrt ein dunkles Geheimnis, das es zu lüften gilt.

Der neue Dungeon ist ein sogenannter Megadungeon. Mechagon bietet 8 Bosse und ist nur im Mythisch-Modus verfügbar. Dieser ist ähnlich anzusehen wie Karazhan aus WoW Legion.

Neue Systeme: Euch erwartet ein Essenzen-System für das Herz von Azeroth, was diesem mehr Spieltiefe verleiht und euch mehr Optionen bei eurer Ausrüstung gibt.

Des Weiteren gibt es ein Begleiter-System, sogenannte Bodyguards. Diese helfen euch im Kampf und haben ein eigenes Levelsystem. Beim Leveln schalten diese dann neue Fähigkeiten frei, die sie beim Kampf mit euch einsetzen können.

Ein Feature, auf das sich viele freuen: Mit WoW Patch 8.2 könnt ihr das Fliegen in Battle for Azeroth freischalten. Dadurch könnt ihr dann nicht nur in Kul Tiras und Zandalar fliegen, sondern auch in Nazjatar und Mechagon.

Die Features von WoW Patch 8.2 in der Übersicht:

Neues Gebiet: Nazjatar

Neues Gebiet: Mechagon

Neuer Raid: Azsharas ewiger Palast

Neuer Dungeon: Megadungeon Operation: Mechagon

Neues System: Herz von Azeroth Essenzen

Benthische Ausrüstung als Aufholmechanik für Ausrüstung

Neue Story: Die Kriegskampagne & Magnis Azeroth Heilung

Ausrüstung für Reittiere

Fliegen in Battle for Azeroth

Zwei neue Inselexpeditionen

Eine Heroische Kriegsfront

Traditionsrüstungen für Gnome und Tauren

Neue PvP Arena: The Robodrome

Neues Episches PvP Schlachtfeld: Ashran

Neue Inhalte für den PvP Kriegsmodus

Neue Rezepte für Berufe und neues Berufslevel 175

Updates für Missionen und neue Mechaniken (Begleiter-System)

Neue Kampfhaustiere und ein neuer Kampfhaustier-Dungeon

Updates für Feiertage: Braufest und mehr

Saison 3 von Battle for Azeroth

Ein neuer Buff in WoW Patch 8.2 ist das Ende von Levelboost-Gruppen