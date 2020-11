WoW: Verfluchtes Andenken im Pre-Event - So findet ihr alle Bosse

Am 11. November ist das Pre-Event in World of Warcraft gestartet. Das Event bereitet euch vor allem Story-technisch auf die kommende Erweiterung WoW: Shadowlands vor. Doch neben der Story gibt es auch ein paar Items und Ausrüstungsgegenstände, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Pre-Event bringt seltenes Item zurück

Zu den begehrten Gegenständen aus dem Pre-Event gehört unter anderem auch das Item Verfluchtes Andenken, das einige von euch vielleicht noch aus dem Pre-Event von Wrath of the Lich King kennen könnten.

Was ist das Verfluchte Andenken? Tatsächlich ist das Item kein Ausrüstungsgegenstand, es trägt auch nicht anderweitig zur Verbesserung eures Charakter bei. Das Verfluchte Andenken ist lediglich ein Spaßgegenstand. Wer das Andenken bei sich trägt, wird von einem Gespenst verfolgt, das seit seinem letzten Auftritt in Wrath of the Lich King lediglich ein grafisches Update bekommen hat.

Warum ist das Item trotzdem so wertvoll? Da das Verfluchte Andenken lediglich während des Pre-Events damals zu bekommen war und nur eine geringe Dropchance hatte, war es besonders selten, was es wiederum sehr begehrt machte. Wer es zu einem späteren Zeitpunkt haben wollte, musste im Auktionshaus viel Geld auf den Tresen legen.

Wo bekomme ich das Verfluchte Andenken? Genau wie damals lassen die seltenen Bosse des Pre-Events den Gegenstand eventuell fallen, wenn ihr ihnen volles Pfund auf's Maul gegeben habt. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, den Gegenstand zu bekommen, weiterhin sehr gering: Die Dropchance liegt zwischen 2-3 Prozent pro Boss. Wo ihr die Bosse findet, zeigen wir euch im nächsten Abschnitt.

Koordinaten & Loot der Pre-Event-Bosse

Hier findet ihr eine Auflistung aller 20 Bosse, ihrer Koordinaten in der Eiskronenzitadelle und ihren Loot, sowie die Drop-Chancen. Alle besiegten Bosse droppen immer einen Pechschwarzen Geißelstein, den ihr in Argentumbelobigungen eintauschen könnt.

Mount und Tasche: Die wohl begehrtesten Loot-Items sind die 34-Platz-Tasche Papas neuwertige Tasche, die ihr von Bronjahm bekommt und das Mount Zügel des blauen Protodrachen, das ihr von Skadi der Skrupellose erbeuten könnt.

Wir empfehlen euch, das Addon Handy Notes zu benutzen, um euch die Koordinaten auf der Karte im Spiel markieren zu können. Alternativ seht ihr alle Spawn-Punkte in dieser Grafik:

Alle Bosse & Koordinaten im Überblick:

Die Bosse erscheinen nacheinander in der Reihenfolge ihrer Auflistung. Ihr müsst an dieser Stelle etwas Geduld mitbringen, wenn ihr alle Bosse erlegen wollt. Warum das Pre-Event deshalb für viele eher zum AFK-Event wird, erklären euch unsere Kollegen von MeinMMO.