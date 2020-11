WoW Shadowlands bricht schon vor Release ersten Rekord

Es dauert nur noch knapp drei Wochen, bis die nächste Erweiterung für World of Warcraft am 23. November 2020 erscheint und Millionen von Spielern das Reich der Toten, die sogenannten Schattenlande, betreten werden.

Beim vierteljährlich stattfindenden Investoren-Call gab Activision-Blizzards CEO Bobby Kotick nun bekannt, dass das heißerwartete Addon World of Warcraft: Shadowlands schon vor seinem offiziellen Release einen ersten Rekord gebrochen hat.

Bereits seit dem Release von World of Warcraft: Classic vor rund einem Jahr ist die Abonnentenzahl des Online-Rollenspiels wieder stark gestiegen und habe sich seitdem sukzessiv verdoppelt, so Kotick. Die Zahl der aktiven Abonnenten ist somit wieder auf dem höchsten Stand der letzten zehn Jahre.

Dieser Trend setzt sich nun offenbar auch mit der nächsten Erweiterung fort. Laut dem CEO ist Shadowlands bereits jetzt, gut drei Wochen vor dem finalen Release, die mit Abstand am meisten vorbestellte Erweiterung aller Zeiten für das mittlerweile 16 Jahre alte MMORPG:

"In World of Warcraft zum Beispiel haben wir beispiellose Engagement-Trends gesehen, seit sich die Abonnentenbasis nach dem Start von Classic im letzten Jahr verdoppelt hat. Der Vorverkauf der bevorstehenden Shadowlands-Erweiterung ist der höchste, den wir zu diesem Zeitpunkt vor einer Veröffentlichung je gesehen haben.



Bei Blizzard waren die MAUs (monatlich aktive User) im dritten Quartal 30 Millionen. Die MAUs von World of Warcraft waren im Jahresvergleich stabil und haben sich im letzten Quartal nach dem Start von Classic strukturell erhöht. Die Vorfreude auf die Erweiterung von Shadowlands wächst vor dem Start am 23. November weiter. Das Franchise-Engagement ist in dieser Phase vor der Expansion auf dem höchsten Niveau seit einem Jahrzehnt, wobei der Vorverkauf weit vor jeder vorherigen Expansion liegt."