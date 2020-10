Am 14. Oktober 2020 bekommt WoW dank des Pre-Patch 9.0.1 für Shadowlands endlich neue Inhalte. Das bedeutet, dass auf den Servern von World of Warcraft zu Wartungsarbeiten kommen wird und diese vorübergehend nicht erreichbar sind.

Im folgenden liefern wir euch alle Infos zum Release-Termin von Pre-Patch 9.0.1 und der Server-Downtime von World of Warcraft.

Wann erscheint Pre-Patch 9.0.1 für WoW?

Der Pre-Patch für WoW Shadowlands wird am Mittwoch, den 14. Oktober 2020 ausgespielt.

Wie lange sind die WoW-Server nicht erreichbar?

Auf der offiziellen Homepage hat Blizzard bereits bekannt gegeben, wann es zu den Wartungsarbeiten auf den Servern von World of Warcraft kommt. Dafür hat Blizzard insgesamt acht Stunden angesetzt:

Server-Downtime: Von 7 Uhr morgens bis 15 Uhr nachmittags

Doch Vorsicht: WoW-Spieler sollten damit rechnen, dass sich die Wartungsarbeiten kurzfristig verzögern können und die Server etwas länger nicht verfügbar sein werden. Es ist nicht auszuschließen, dass es an Patch Days mit umfangreicheren Änderungen am Spiel zu unerwarteten Problemen kommt.

Welche Inhalte stecken in Pre-Patch 9.0.1?

Das steckt drin: Der Pre-Patch zu Shadowlands erweitert WoW schon jetzt um viele wichtige und spannende Features. So gibt es beispielsweise einen erweiterten Charakter-Editor und mit der Insel der Verbannten gibt es ein neues Startergebiet für Spielfiguren der Stufe 1.

Insgesamt wurde für alle Charaktere das Maximallevel von Stufe 120 auf 50 reduziert - einen »Squish« der Item-Level gibt es ebenfalls. Ebenso können sich Spieler mit »Die Flut des Todes« auf ein zeitlich begrenztes Ereignis freuen, dass euch auf das finale Shadowlands-Addon vorbereiten soll.

Alle Inhalte, Änderungen und Patch Notes von Pre-Patch 9.0.1 haben wir euch bereits in der folgenden Übersicht aufgelistet. Seid an dieser Stelle schon mal gewarnt: Davon gibt es nicht zu wenige und für euch so einiges zu lesen.

Falls ihr euch außerdem für die Story von Shadowlands interessiert, verraten wir euch ebenfalls, was der neue Oberschurke namens »Jailer« im Schilde führt und warum er dafür die Unterstützung Sylvanas benötigt:

Wann erscheint WoW Shadowlands?

Release noch 2020, doch wann genau? Ursprünglich sollte das Addon Shadowlands schon Ende Oktober erscheinen. Doch erst vor wenigen Wochen verschob Blizzard die Erweiterung - einen neuen Release-Termin gibt es allerdings nicht. Dafür soll Shadowlands noch immer im Jahr 2020 erscheinen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald es diesbezüglich neue Infos gibt.

Solltet ihr euch aktuell noch nicht entscheiden können, welche Klasse für das kommende Addon am besten geeignet ist, bieten wir euch mit unserem Guide eine kleine Starthilfe: So wählt ihr die perfekte Klasse für WoW Shadowlands.