Nach dem eher durchwachsenen X: Rebirth aus dem Jahr 2013 wagt der deutsche Entwickler Egosoft mit X4: Foundations einen neuen Anlauf mit seiner Weltraumsimulation. Die Prämisse bleibt unverändert: Das Universum ist euer Sandkasten und ihr könnt darin tun und lassen was ihr wollt. Ein Handelsimperium aufbauen ist ebenso möglich, wie ein Pirat zu werden. Die ersten Spielermeinungen auf Steam lesen sich jedoch ernüchternd.

Die derzeitig insgesamt 578 Reviews halten sich die Waage, was zu einer »Mixed« Durchschnittswertung auf Steam führt. Bezieht man die Wertungen von Spielern mit ein, die den Titel nicht auf Steam kauften, dann sind die Meinungen überwiegend positiv.

Es hat den Anschein, als sind gerade langjährige X-Fans in der Lage den aktuellen Zustand des Spiels zu akzeptieren und auf Patches zu warten, wohingegen Neueinsteiger sich schnell von Dingen wie Menüführung und einer recht umständlichen New-Player-Experience abschrecken lassen.

Bugs und Performance sind schlecht, das Universum dafür toll

In den Reviews der bisherigen Käufer lässt sich vor allem eins herauslesen: Das Spiel ist verbuggt und wirkt unfertig. So soll bereits die Menüführung Probleme bereiten und es gibt eine Menge Clipping-Fehler. Auch stören sich die Spieler an fehlenden Änderungen im Vergleich zu X: Rebirth und die Performance kritisieren die Reviews ebenfalls.

Positiv äußern sich die Spieler über die Größe des Spieluniversums und die Gameplaymöglichkeiten. Weiter sollen auch die Missionen besser ausbalanciert sein und mehr Abwechslung bieten als noch im Vorgänger. Bei der Grafik gehen die Meinungen auseinander. Einige Spieler loben sie und sehen sie als sehr guten Schritt nach vorne, andere wiederum halten sie für durchwachsen und veraltet.

