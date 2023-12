Vorwürfe gegen Microsoft: Xbox soll mit KI-Bild für Indie-Spiele geworben haben und das kam gar nicht gut an

Microsoft macht auf Social-Media die Leute ziemlich sauer.

Microsoft wird aktuell vorgeworfen, ein durch künstliche Intelligenz generiertes Bild verwendet zu haben, um Indie-Spiele zu bewerben. Inzwischen wurde das Bild mitsamt des entsprechenden X-Posts gelöscht, doch das erboste Echo der Xbox-Community ist weiterhin groß. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in diesem Artikel.

»Ihr interessiert euch nicht für Indie-Entwickler«

Der X-Account (ehemals Twitter) der Indie-Sparte von Xbox ID@Xbox hat am 27. Dezember 2023 einen Beitrag veröffentlicht, bei dem sie nach den liebsten Indie-Spielen 2023 der Xbox-Community fragen. Dafür verwendeten sie ein Bild, auf dem eine Schnee-Skulptur mit dem Schriftzug ID Xbox und einige Personen zu erkennen sind. Einige X-Nutzer vermuten allerdings, dass dieses von einer künstlichen Intelligenz stammt.

Das Nutzen von KI-generierten Inhalten in kreativen Branchen ist ein kontrovers diskutiertes Thema, da es dort zukünftig möglicherweise Arbeitsplätze gefährdet. In diesem Fall stößt es der Internet-Gemeinde aber besonders sauer auf: Erstens trifft es mit den Indie-Entwicklern eine der potenziell gefährdeten Gruppen und zweitens will Microsoft ja gerade diese mit dem Post eigentlich unterstützen.

X-Nutzer und Künstler NecroKuma hat zu dem Vorfall eine eindeutige Meinung:

Nichts sagt so sehr wir scheren uns nicht um Indie-Entwickler wie künstliche Intelligenz zu verwenden.

Damit wirft NecroKuma wie andere Kommentatoren Microsoft Doppelmoral vor: Auf der einen Seite würden sie Indie-Spiele bewerben und auf der anderen Seite würden sie deren Entwicklern schaden. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass nicht alle Spielentwickler den Gebrauch von KI kritisch sehen: Dazu gehört zum Beispiel der Persona-Creator Kazuhisa Wada.

Außerdem handelt es sich nur um unbestätigte Anschuldigungen, es ist nicht offiziell bestätigt, ob es sich um ein KI-generiertes Bild handelte: Der Vorwurf entstand durch ungewöhnliche Proportionen und Darstellungen wie zum Beispiel Münder von Kindern, die wie Schnurrbärte aussehen, die angeblich zu erkennen sind. Microsoft hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert und den Beitrag bereits am 28. Dezember wieder von X entfernt.

Es handelt sich nicht um die erste Kontroverse mit KI-generierter Kunst. Erst im Spätsommer gerieten die Verantwortlichen der Fallout-Serie massiv in die Kritik, als sie diese für Werbezwecke nutzten. Weitere interessante Beiträge zu künstlicher Intelligenz und anderen Inhalten findet ihr hier:

Wie ist eure Meinung zu der Benutzung von KI-generierten Inhalten zur Verwendung für Werbezwecke? Glaubt ihr, dass es kleineren Entwicklerstudios schadet oder könnte es auch eine Chance sein? Nun fragen wir euch ohne KI-generierte Inhalte: Was war euer liebstes Indie-Spiel 2023? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!