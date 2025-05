Xbox und PC Game Pass im Überblick: Im Mai 2025 gibt’s das neue Doom und das beste Aufbauspiel überhaupt

Im Mai 2025 erfahrt ihr, was passiert, wenn der Doom-Guy der mittelalterlichen Unterwelt einen Besuch abstattet.

Beim Xbox und PC Game Pass herrscht jeden Monat ein Kommen und Gehen. Im Mai 2025 könnt ihr euch über einen der wichtigsten Shooter 2025 sowie das beste Aufbau-Strategiespiel überhaupt freuen. Allerdings werden wie gewohnt auch einige Titel wieder aus dem Angebot herausfliegen.

Wir halten euch auf dem Laufenden: Im Laufe des Monats werden noch weitere Zu- und Abgänge bekannt gegeben. Sobald das der Fall ist, werden wir es hier im Artikel aktualisieren. Wiederkommen lohnt sich also.

Highlight - Doom: The Dark Ages

1:55 Doom: The Dark Ages: Der erste Trailer zur mittelalterlichen Shooter-Fortsetzung ist Metal pur

Genre: Ego-Shooter

Ego-Shooter Plattformen : PC, Xbox Series X/S und Cloud

: PC, Xbox Series X/S und Cloud Release: 15. Mai 2025

Doom: The Dark Ages erzählt die Entstehungsgeschichte zur Wut des Doom-Slayers während eines düsteren und unheilvollen mittelalterlichen Kriegs gegen die Hölle. Mit einem dicken Waffen-Arsenal wie etwa der Super-Schrotflinte oder der Schildsäge zerfetzt ihr eure Gegner, als wären sie einfaches Bonbonpapier. Wir konnten den Shooter bereits anspielen und sind mehr als begeistert.

Doom: The Dark Ages erscheint am 15. Mai 2025 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Cloud. Es wird außedem spekuliert, dass auch an einer Version für die Nintendo Switch 2 gearbeitet wird. Das ist sehr wahrscheinlich, schließlich wurden seit Doom Eternal die meisten Bethesda-Shooter für Nintendo-Konsolen portiert.

Alle weiteren Neuzugänge mit Ultimate und PC

1. Mai

6. Mai

Dredge (Genre: Gruseliges Fischerei-Adventure mit Lovecraft-Elementen | PC, Xbox Series X/S und Cloud)

8. Mai

Revenge of the Savage Planet (Genre: Satirisches Sci-Fi-Action-Adventure auf einem fremden Planeten | PC, Konsole und Cloud)

1:43 Revenge of the Savage Planet: Neuer Trailer zeigt euch Monster, Planeten und ganz viel Schleim

28. Mai

to a T (Genre: Farbenfroher Mix aus Erkundung und Rätsel, in dem sich euer Körper immer in T-Form befindet | PC, Xbox Series X/S und Cloud)

Im Mai ohne Datum

Spray Paint Simulator (Genre: Entspannendes Simulationsspiel, in dem ihr Oberflächen mit Farbe besprühen müsst | PC, Konsole und Cloud)

Diese Spiele verlassen den Game Pass im Mai 2025

Natürlich müssen im Mai 2025 auch wieder einige Spiele ihre Koffer packen und den Game Pass verlassen. Folgende Titel trifft es diesmal, sie fliegen am 15. Mai aus dem Abo:

Ein weiteres Highlight dürfte Revenge of the Savage Planet sein, das mit PC und Ultimate direkt zu Release im Game Pass verfügbar sein wird. Als Forschungsteam erkundet ihr im Sci-Fi-Abenteuer -wahlweise zusammen mit einem Koop-Partner - vier verschiedene Planeten und sammelt zahlreiche Tiere und Pflanzen für die Sammlung in eurem Raumschiff.