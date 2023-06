Der kostenlose CoD-Rivale XDefiant ist bald endlich für alle spielbar, Release im Sommer

XDefiant ist wohl einer der interessantesten Shooter des Jahres.

Der Multiplayer-Shooter XDefiant konnte mit seiner geschlossenen Beta für großes Aufsehen sorgen. Auf der Ubisoft Forward am 12. Juni 2023 wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der neues Gameplay und die Reaktionen von Spielerinnen und Spielern der geschlossenen Beta zeigt. In der Präsentation wurde zudem verraten, dass es eine offene Beta geben wird und in welchen Zeitraum das Spiel erscheinen soll.

Wann startet die offene Beta?

Ab dem 21. Juni 2023 können im Rahmen einer offenen Beta endlich alle Leute in den Genuss von XDefiant kommen. Allerdings solltet ihr euch beeilen, denn die kostenlose Testphase dauert nur bis zum 23. Juni. Um zu erfahren, ob die Beta interessant für euch ist, schaut euch doch einfach den neuen Trailer an:

1:37 XDefiant zeigt die Reaktionen und die verrücktesten Kill-Serien und Moves aus der Closed Beta

Wann erscheint XDefiant?

Wann das vollständige Spiel erscheint, ist noch nicht bekannt. Es soll aber noch diesen Sommer veröffentlicht werden. Allzu lange müsst ihr also nicht mehr warten.

Die Ubisoft Forward markiert das Finale einer heißen E3-Zeit - und das ganz ohne E3! Im Rahmen des Summer Game Fest gab es zahlreiche Shows und Events mit hunderten Trailern, neuen Ankündigungen und vielem mehr. Welches Spiel hat euch bisher am meisten begeistern können? Gab es Überraschungen oder Enttäuschungen? Schreibt es uns einfach in die Kommentare - wir freuen uns auf euer Feedback!