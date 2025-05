Yakuza 0 endlich auf Deutsch: Jetzt ist der perfekte Moment, um in eine der besten Spielereihen einzusteigen

Majima ist mein liebster Charakter in Yakuza, nicht zuletzt, weil er mit seiner Augenklappe aussieht wie ein Pirat.

Die Yakuza-Reihe hat es mir wirklich schwer gemacht, sie in mein Herz schließen. Ein (für mich) uninteressantes Setting, lange Dialoge und die fehlende deutsche Sprache gaben mir wenig Gründe, einen Blick in Segas Gangster-Welt zu werfen. Das hat sich mit Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii dann zum Glück geändert und inzwischen hat mich die Spielereihe vollends in den Bann gezogen.

In den Kommentaren meiner dazugehörigen Kolumne habe ich gelesen, dass viele von euch auch Interesse an der Reihe haben, der fehlende Deutsche Text vieler Ableger jedoch ein Hindernis darstellt. Das ändert sich jetzt! Denn der Fan-Liebling Yakuza 0 erhält einen Director's Cut inklusive deutschem Bildschirmtext und englischer Sprachausgabe - und wie es aussieht auch für alle Plattformen.

Mit dem Director's Cut gewinnen alle

Der Director's Cut ist nur zeitexklusiv

Yakuza 0: Director's Cut wurde bereits im April 2025 angekündigt - damals noch exklusiv für die Switch 2. Nun hat Nintendo aber via Pressemitteilung bekannt gegeben, dass die Neuauflage lediglich als Erstes auf ihrer kommenden Konsole erscheint. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass in Zukunft auch andere Plattformen bedient werden dürften.

Die Version für die Switch 2 erscheint am 5. Juni 2025 und kostet regulär 50 Euro. Hier ist zu beachten, dass es die normale Version nicht für eine Nintendo-Konsole gibt und daher kein Upgrade angeboten werden kann. Wenn der Director's Cut für andere Plattformen erscheint, ist davon auszugehen, dass ihr nicht den vollen Preis zahlen müsst, wenn ihr bereits das Original besitzt. Sicher ist das aber nicht.

Warum reicht es nicht, einfach Englisch zu lernen?

Mal davon abgesehen, dass es für viele Menschen einfach herausfordernd ist, eine Sprache zu lernen, kann das je nach Wissensstand auch ziemlich zeitintensiv sein.

Und selbst wenn man Englisch spricht, ist es häufig anstrengender den Dialogen zu folgen, da sich mehr konzentriert werden muss - und Spiele sollen ja oft vor allem eines: entspannen. Dazu kommt, dass die Geschichte von Yakuza aufgrund der Charaktere und Strukturen sehr kompliziert erzählt wird und selbst bei bestem Sprachverständnis schnell überfordern kann.

Ich habe gerade Yakuza Kiwami auf Englisch gespielt und kann bestätigen, dass gerade bei den Zwischensequenzen Probleme auftreten können. Denn obwohl ich (trotz meiner 4 im Abi) inzwischen flüssig Englisch spreche, gibt es immer wieder Wörter, die ich nicht kenne. In den Sequenzen kann nicht zurückgespult werden, was sogar das Nachschlagen einzelner Wörter oder Redewendungen erschwert.

Was ist Yakuza 0: Director's Cut?

Darum geht's: Yakuza 0 spielt in den 80er-Jahren und markiert damit zeitlich den ersten Teil der Reihe - also der perfekte Ableger, um einzusteigen. Ihr begleitet die beiden jungen Yakuza Kiryu und Majima auf ihrem Weg durch die kriminelle Unterwelt Tokios. Kiryu gerät in Schwierigkeiten, nachdem eine vermeintlich einfache Schuldeneintreibung schiefgeht. Majima erkundet derweil sein normales Leben als Inhaber eines Kabarettclubs.

Spielerisch kann Yakuza 0 als Action-Adventure mit Rollenspiel-Elementen bezeichnet werden. Neben den actionreichen Kämpfen und dem großen Fokus auf einer zusammenhängenden Geschichte ist die Reihe auch für ihre zahlreichen Minispiele bekannt. Darunter Karaoke, Disco, Miniatur-Autorennen, Mahjong und vieles mehr.

Was bietet der Director's Cut? Zusätzlich zu den neuen Sprachoptionen bietet das Upgrade neue Zwischensequenzen zu zentralen Ereignissen und Hintergrundgeschichten sowie einen neuen Online-Modus. Hier könnt ihr euch mit Freunden zusammenschließen und aus 60 spielbaren Charakteren wählen, um Gegnerwellen auszuschalten.

Noch ist nicht bekannt, ob auch weitere der älteren Yakuza-Spiele nachträglich deutschen Bildschirmtext erhalten sollen. Vermutlich hängt diese Entscheidung von dem Erfolg des Director's Cut ab. Es wäre auf jeden Fall wünschenswert.

Falls ihr nicht so lange warten wollt, könnt ihr auch hervorragend mit Yakuza: Like a Dragon einsteigen. Hier hat die Reihe einen neuen Protagonisten erhalten und wurde bereits standardmäßig mit deutschem Bildschirmtext ausgestattet.