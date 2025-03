YouTuber schafft die härteste Rollenspiel-Challenge überhaupt als nur einer von 15 Leuten weltweit

Findet ihr nicht auch, dass dieser Herr vom PoE2-Cover verdächtig nach einem jungen Clint Eastwood aussieht? Egal, weiter im Text …

Wer schweres Spiel hört, denkt wohl meist an Dark Souls, Sekiro oder Der König der Löwen für den Game Boy (das war so fies, wirklich!). Der YouTuber Mortismal Gaming schickt nun einen neuen Kandidaten ins Rennen, der das Prädikat brutal schwer verdient: Pillars of Eternity 2: Deadfire.

Damit meinen wir nicht das Rollenspiel im normalen Modus, den die meisten von euch kennen dürften. Zwar gibt es auch hier schon einige knifflige Stellen, vor allem zum Ende der Kampagne hin, aber das ist noch kein Vergleich mit dem wahren Hard Mode des Spiels.

Wir erklären euch alles Erzählenswerte zu dieser bemerkenswerten Leistung im Detail:

Die ultimative Herausforderung in PoE 2

Mortismal Gaming zeigt in seinem Video die genauen Bedingungen des Runs, die da lauten: Pillars of Eternity 2 muss im Triple Crown Modus durchgespielt werden, während zugleich alle zwölf God Challenges absolviert werden müssen.

Diese Kombination hat es in sich:

Pillars of Eternity 2 läuft im Experten-Modus , in dem zahlreiche Hilfestellungen deaktiviert sind, etwa Kampf-Tooltips, detaillierte Quest-Updates und das Ausblenden von ungünstigen Dialog-Optionen.

, in dem zahlreiche Hilfestellungen deaktiviert sind, etwa Kampf-Tooltips, detaillierte Quest-Updates und das Ausblenden von ungünstigen Dialog-Optionen. Zusätzlich ist der höchste Schwierigkeitsgrad Path of the Damned voreingestellt. Dadurch erhalten alle Gegner im Spiel einen saftigen Bonus auf ihre Attribute.

voreingestellt. Dadurch erhalten alle Gegner im Spiel einen saftigen Bonus auf ihre Attribute. Als wäre das noch nicht genug, wird auch die Level-Skalierung im Triple Crown Modus modifiziert: Eine automatische Anpassung der Gegnerstufe findet nur in eine Richtung statt, nämlich nach oben!

Die vorhin erwähnten God Challenges sind nicht minder knallhart. So muss der Spieler bestimmte Quests zu einem vorgegebenen Zeitpunkt erfüllt haben, sonst endet das Spiel. Zudem begleitet uns der NPC Vela durch das gesamte Spiel und die junge Dame darf zu keiner Zeit ins Gras beißen.

Auch nett : Wenn ein Begleiter im Kampf zehn Echtzeit-Sekunden zu Boden geht, stirbt er. Ach ja, eine Flucht im Kampf ist nie möglich.

Das eingangs erwähnte Video zu dieser besonderen Challenge haben wir euch hier eingebettet:

Der Weg zum Erfolg: So ist der YouTuber vorgegangen

Mortismal Gaming hat für seinen Heldencharakter eine ganz bestimmte Klassenkombination gewählt, nämlich Bloodmage in Verbindung mit Priest of Skaen. Dadurch erlangt er Zugriff auf einige einzigartige Skills, um sämtliche Herausforderungen des Triple Crown Modus zu absolvieren.

Der Bloodmage kann im Kampf Klassenressourcen wiederherstellen. Im Fokus steht die Möglichkeit, Lebenspunkte zu opfern, um dafür mächtige Zauber wirken zu können. Der Priest of Skaen hingegen besitzt gleich drei Zauber, die unverzichtbar für die Challenge sind:

Withdraw beschützt in Kämpfen den NPC Vela, weshalb der Zauber unverzichtbar für den Erfolg ist.

Barring Death's Door und Salvation of Time in Kombination mit einem bestimmten Iten machen den Charakter fast unsterblich, da sich die Buffs der beiden Zauber endlos stapeln lassen.

Klingt doch gar nicht schwer! denkt ihr euch jetzt? Der Haken an der Sache ist, dass ihr erst einmal so weit kommen müsst, bis ihr diese mächtigen Zauber erlernen könnt. Und denkt daran: Die God Challenges wollen dennoch erst einmal absolviert werden.

Vor allem die ersten Spielstunden in Pillars of Eternity 2 gleichen deshalb einer Tortur. Mortismal Gaming hat den Triple Crown Modus aber tatsächlich geschafft - und dafür gab es auch etwas Besonderes.

Die PoE-Entwickler bei Obsidian Entertainment haben wohl nicht schlecht gestaunt, als nach längerer Zeit wieder eine Mail mit dem Betreff Ich hab's geschafft, ha! (oder so ähnlich) in ihr Postfach geflogen kam.

Natürlich reicht es nicht, einfach nur zu behaupten, man habe den Triple Crown Modus geschafft. Hier sind entsprechende Nachweise vonnöten. Der YouTuber musste die Aufzeichnung des gesamten Spieldurchlaufs sowie die Speicherdatei übermitteln, damit Obsidian die Legitimität prüfen kann.

Dieses persönliche Schreiben von Josh Sawyer war für Mortismal Gaming jede Pein wert.

Im Anschluss durfte Mortismal Gaming sich dann über ein ganz besonders Präsent freuen: einen personalisierten Brief von Kult-Entwickler Josh Sawyer. Zu seinen Werken gehören nicht nur Icewind Dale, Fallout: New Vegas und Neverwinter Nights 2. Auch bei Pillars of Eternity 2 fungierte er als Game Director.

Wollt ihr auch ein solches Schreiben von Josh Sawyer erhalten? Kein Problem, noch habt ihr reichlich Zeit dafür. Denn Obsidian möchte dieses Präsent so lange verteilen, bis insgesamt 50 Menschen den Triple Crown Modus absolviert haben.

Mortismal Gaming war jedoch gerade mal erst die Nummer 15 - und das immerhin fast sieben Jahre nach dem Erscheinen von Pillars of Eternity 2. Ihr habt also noch alle Zeit der Welt. Worauf wartet ihr noch?!