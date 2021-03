Xbox Game Pass PC: Neue Spiele im März 2021

Der März ist schon zur Hälfte rum und im Spiele-Abo von Microsoft tut sich gerade durch den jüngsten Erwerb von Bethesda so einiges. Doch auch abseits dessen gibt es einige spannende neue Titel im Xbox Game Pass für PC.

Wir haben alle wichtigen Infos für März 2021 für euch gesammelt und erklären zusätzlich dazu, welche Spiele ihr in Zukunft nicht mehr über diesen Service nutzen könnt.

Undertale

Genre: Action-Rollenspiel

Release: 15. September 2015

Im Game Pass ab: 16. März 2021

Hier geht's zum GameStar-Test von Undertale

Das Indie-Rollenspiel Undertale schlug seinerzeit große Wellen. Ihr erlebt die Geschichte eines Kindes, das in die Welt der Monster fällt. Eure Aufgabe ist es nun, einen Ausweg zu finden. Dabei besticht der Titel vor allem durch seine komischen und skurrilen Momente.

Das Kampfsystem setzt dabei auf eine Mischung aus rundenbasierten Aktionen sowie einem zusätzlichen Minispiel, über das ihr selbst den Angriffen der Gegner ausweicht. Alternativ könnt ihr aber auch mit den Gegnern verhandeln und sie mit Komplimenten friedlich stimmen. All das wirkt sich massiv auf den Verlauf der Geschichte aus.

Empire of Sin

Genre: Rundenstrategie

Release: 01. Dezember 2020

Im Game Pass ab: 18. März 2021

Hier geht's zum GameStar-Test von Empire of Sin

Brenda und John Romero veröffentlichten mit Empire of Sin eine Art XCom im Chicago der 1920er Jahre. Hier stampft ihr ein Verbrecher-Imperium aus dem Boden. Klar, dass es in diesem Zusammenhang zu einigen Konfrontationen kommt.

In Runden-Taktik-Manier kommandiert ihr in jedem Zug entsprechend die Geschicke eurer Gangster, um eure Widersacher auszuschalten. Abseits dessen habt ihr auch Entscheidungsfreiheiten abseits der Gefechte. Soll euer Imperium etwa Geld mit Glücksspiel machen, oder konzentriert ihr euch lieber auf Schutzgelderpressung?

Nier: Automata

Genre: Action-Rollenspiel

Release: 17. März 2017

Im Game Pass ab: 18. März 2021

Hier geht's zum GameStar-Test von Undertale

Im Kampf gegen Wesen von einer anderen Welt entwickelt die Menschheit in Nier: Automata mechanische Lebensformen und wandert selbst auf den Mond aus. In der Rolle der Androiden 2B, 9S und A2 versucht ihr die die Erde zurückzuerobern und das Geheimnis der Endzeitwelt zu lüften.

In klassischer 3rd-Person-Brawler-Ansicht verprügelt ihr hier reihenweise Gegner und stellt euch auch zahlreichen Bosskämpfen. Abseits dessen verbessert ihr eure Fähigkeiten mit dem Charaktersystem und legt euch so mit immer stärkeren Kontrahenten an.

Torchlight 3

Genre: Action-Rollenspiel

Release: 13. Oktober 2020

Im Game Pass ab: 18. März 2021

Hier geht's zum GameStar-Test von Torchlight 3

Torchlight 3 will wie bereits seine beiden Vorgänger in die Fußstapfen von Action-Rollenspielen wie Diablo 3 oder Path of Exile treten. Entsprechend steht die Jagd nach immer besserer Ausrüstung im Mittelpunkt, mit der ihr euren Charakter immer weiter verbessert.

In einer Top-Down-Perspektive bewegt ihr euren Helden dafür durch Dungeons und erledigt feindliche Monster mit Waffen, Magie und diversen Fertigkeiten.

Octopath Traveler

Genre: JRPG

Release: 07. Juni 2019

Im Game Pass ab: 25. März 2021

Hier geht's zum GameStar-Test von Octopath Traveler

In Octopath Traveller erlebt ihr die Geschichten von insgesamt acht Charakteren. Dafür reist ihr mit eurer Party von Stadt zu Stadt, sucht Schätze und erledigt Quests. All das wird mit einer Optik kombiniert, in der 16-Bit und HD-Grafiken aufeinandertreffen.

In den rundenbasierten Kämpfen ist es vor allem wichtig, korrekt auf die Stärken und Schwächen der Gegner zu reagieren und gleichzeitig eure eigenen Ressourcen zu managen. Setzt ihr etwa ein oder zwei Runden aus, um einen mächtigen Angriff auszuführen, oder setzt ihr eher auf schnelle, aber leichte Attacken?

Pillars of Eternity 2: Deadfire - Ultimate Edition

Genre: Rollenspiel

Release: 08. Mai 2018

Im Game Pass ab: 25. März 2021

Hier geht's zum GameStar-Test von Pillars of Eternity II: Deadfire

Mit taktischen Kämpfen und einer spannenden Geschichte setzt Pillars of Eternity 2: Deadfire auf die Stärken seines Vorgängers. Der Gott des Lichts Eothas ist von den Toten auferstanden und zerstört direkt zu Spielbeginn eure Festung. Nun begebt ihr euch auf die Suche nach Antworten, um eure Seele zu retten. Dafür erkundet ihr die Insel Deadfire, in der ihr auf zahlreiche neue Kulturen trefft.

Kämpfe schlagt ihr erneut aus der isometrischen Perspektive. Zudem zieht ihr natürlich nicht allein in den Kampf, sondern bekommt abermals Gefährten an die Seite gestellt. Je nachdem, welche Entscheidungen ihr im Spielverlauf trefft, ändert sich übrigens die Geschichte.

Yakuza 6: The Song of Life

Genre: JRPG

Release: 25. März 2020

Im Game Pass ab: 25. März 2021

In Yakuza 6: The Song of Life übernehmt ihr zum letzten Mal die Rolle von Kiryu Kazuma. Nach den Ereignissen aus dem fünften Teil erholt sich der Ex-Gangster im Krankenhaus. Hier wird er von der Polizei verhaftet und verbringt die nächsten drei Jahre im Gefängnis. Doch nach seiner Entlassung ist alles anders und seine Ziehtochter Haruka verschwunden.

In dem JRPG erkundet ihr zwei vergleichsweise überschaubare Gebiete in Japan: Das fiktive Stadtviertel Kamurocho in Tokio, sowie Onomichi in der Präfektur Hiroshima. Die Echtzeitkämpfe Kämpfe laufen im Gegensatz zu den bisherigen Teilen nicht mehr in einer Arena ab, sondern direkt in der offenen Welt.

Narita Boy

Genre: Action-Rollenspiel

Release: 30. März 2021

Im Game Pass ab: 30. März 2021

Der Platformer mit Metroidvania-Elementen schickt euch in eine Spielwelt, die sich am Science-Fiction der 1980er Jahre orientiert. Nicht nur vom Look her, sondern auch in Sachen Sounddesign. Hier kämpft ihr euch im Auftrag des Motherboard durch das innere eines Computers und haltet eine korrumpierende Code-Verseuchung auf.

Titel von Bethesda

Seit dem 12. März habt ihr über den Xbox Game Pass Zugriff auf zahlreiche Spiele von Bethesda. Ganze 18 Titel wurden hinzugefügt. Für die haben wir eine separate Übersicht angelegt. In der erklären wir im Detail, welche Versionen ihr erhaltet und was ihr sonst noch wissen müsst.

142 12 Mehr zum Thema Game Pass für PC: Was ihr über die 18 neuen Bethesda-Spiele wissen solltet

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass

Am 31. März 2021:

Hyperdot

Machinarium

Eine komplette Liste aller Spiele des Xbox Game Pass für PC sowie alle Infos zum Spiele-Abo findet ihr in unserer FAQ. Natürlich halten wir euch auch im März wieder über alle Neuzugänge auf dem Laufenden!