Schon über zwei Jahre ist es her, dass wir euch von dem faszinierenden kleinen Zauberer-Roguelike Noita erzählt haben. Inzwischen ist der Titel auf Steam als Early-Access-Version erschienen und hat damit seine Pforten für scharenweise Spieler geöffnet.

Die Reaktionen fallen ausgesprochen positiv aus. Gehen wir nach den verfassten Reviews auf Steam, finden 92 Prozent der Spieler Noita bislang sehr gut, während lediglich acht Prozent mit einem Daumen nach unten werten. Insgesamt wurden bis jetzt 1.382 Reviews-Verfasst. 1.274 davon haben eine positive Bewertung bekommen.

Auch wenn viele Spieler natürlich viele Meinungen haben, bei einer Sache sind sich die Leute auf Steam ziemlich einig: Noita ist ein wunderbares Spiel für kreative Zerstörung. Das verdankt es in erster Linie seiner Pixel-Physik, bei der jeder einzelne Pixel simuliert wird und auch unterschiedliche Flüssigkeiten wie Säure oder Magma Einfluss auf die Umgebung nehmen können.

Der User Akkarin etwa schreibt zu Noita:

"Ein wirklich großartiges, physikbasiertes Roguelike. Erinnert mich sehr an die Powdergame-Flashspiele. Es ist auch schon äußerst rund für einen Early-Access-Titel."

Jigen findet ebenfalls sehr viel Lob für Noita:

"Hast du jemals Holz angezündet, um dabei zu zusehen wie es verbrennt, damit ein Schwall Lava in ein Gebiet voller Gegner fließen kann? Bist du jemals in einen Pool aus Whiskey getaucht, nur damit eine Falle den Whiskey unter Strom setzt und du prustend die Oberfläche erreichst, betrunken und verletzt? Hast du jemals ein D&D-mäßiges Abenteuer ausgelebt, begleitet von dem Soundtrack der an die besten [Songs] von Goblin erinnert?



Noita ist das aufstrebende, physikbasierte Fantasy-Roguelike, dass du immer wolltest."