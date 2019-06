Auf der PC Gaming Show wurde ein neues Zombie Army vorgestellt. Zombie Army 4: Dead War ist ein Koop-Zombie-Shooter und bietet mehrere Klassen an, darunter etwa einen Minigun-Soldaten und einen Scharfschützen. Zu den Gegnern gehören unter anderem Flammenwerfer-Zombies.

Klingt kurios? Es wird noch kurioser: Am Ende des Trailers taucht Zombie-Hitler auf, euer Hauptgegner in Zombie Army 4: Dead War. Den Trailer findet ihr am Anfang der News

Die Kampagne könnt ihr mit bis zu drei Freunden spielen. Darin geht es unter anderem in einen Zombie Zoo. Es gibt außerdem freischaltbare Skills und Upgrades. Das Spiel erscheint 2020.

Breaking-News



Wir berichten live während der E3 2019. Die News ist noch druckfrisch, wir ergänzen sie in Kürze.