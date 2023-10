5 neue Steam-Hits, die ihr wahrscheinlich übersehen habt

Das Rollenspiel The Bloodline setzt voll auf spielerische Freiheit.

Auf Steam gibt es viele versteckte Perlen, die nur auf findige Taucher warten. Wir haben uns wieder einmal durch die Neuerscheinungen gewühlt, um euch Spiele tief unter der Oberfläche zu zeigen.

Diesmal mit dabei: ein Survival-Rollenspiel, das Freiheit großschreibt, das süßeste Monstersammeln seit Pokémon und eine Ballerorgie gegen durchgedrehte Roboterhorden. Viel Spaß mit unseren wöchentlichen Steam-Geheimtipps!

Schnell zum Spiel (Inhaltsverzeichnis)

The Bloodline

Genre: Survival-Rollenspiel | Release: 5. Oktober 2023 (Early Access) | Preis: 19,99 Euro

1:44 Im Rollenspiel The Bloodline habt ihr die maximale Freiheit

The Bloodline fällt durch seinen einladenden Low-Poly-Grafikstil auf, bietet eine riesige Sandbox-Welt zum Erkunden und strotzt nur so vor Rollenspiel-Elementen. Ihr erkundet eine Fantasy-Welt, plant Expeditionen, kämpft gegen Monster und begebt euch auf die Jagd nach mächtiger Ausrüstung.

Das Spiel legt großen Wert auf die spielerische Freiheit. Es bleibt also euch überlassen, welche Aufgaben ihr annehmt, wem ihr helfen wollt und wem auf die Füße treten. The Bloodline lässt sich mit entsprechenden Waffen sogar als Shooter spielen!

Apropos Rollenspiel, in Diablo 4 startet bald Season 2, Vampire brechen über Sanktuario herein und Peter hegt große Hoffnungen:

Ooblets

Genre: Farming-Genremix | Release: 5. Oktober 2023 | Preis: 28,99 Euro

1:15 In Ooblets erntet ihr Monster, um taktische Dance Battles auszutragen

Bla, bla, Stardew Valley irgendwas. Welch redaktionelle Einleitung! Ich muss zugeben: Der Vergleich fällt mir immer zuerst ein, wenn von Farming-Lebenssimulation die Rede ist, zumindest auf dem PC. Ooblets mischt die Formel zudem noch mit Monstersammeln im Stil von Pokémon.

Ihr baut die quietscheniedlichen Ooblets an, als wären es Pflanzen, erntet und sammelt verschiedene Arten. Statt zu kämpfen, tragt ihr mit ihnen aber taktische Tanzwettbewerbe aus! Außerdem lernt ihr die Dorfbewohner kennen, baut eine verfallene Farm wieder auf ... ja, genau wie in Stardew Valley.

Battle Shapers

Genre: Roguelike-Shooter | Release: 3. Oktober 2023 (Early Access) | Preis: 24,50 Euro

1:50 Im Shooter Battle Shapers sterbt ihr, um daran zu wachsen

Hey, das obligatorische Roguelike ist wieder da! Diesmal schießt ihr euch in Battle Shapers durch massenweise abtrünnige Kampfroboter, um das verlorene Neu-Elysium zu retten. Wie genreüblich bringt euch jeder Tod nicht nur um die Ecke, sondern auch spielerischen Fortschritt.

So bekommt ihr mächtigere Waffen und Fähigkeiten, um immer weiter voranzukommen. Letztere erhaltet ihr von Bossen, den brutalen Overlords . Die stellen an Schlüsselstellen eine besondere Herausforderung dar.

Falls ihr nach den besten Shootern 2023 laut GameStar-Wertung sucht, helfen wir euch in einem anderen Artikel.

Dotage

Genre: Roguelike-Aufbau | Release: 4. Oktober 2023 | Preis: 17,49 Euro

0:56 Im Strategiespiel Dotage baut ihr gegen die Apokalypse an

Roguelikes kommen dieser Tage selten allein, dafür öfter in ganz unterschiedlichem Gewand. Hinter der knuffigen Fassage von Dotage steckt ein ziemlich hartes Aufbau-Roguelike, in dem ihr gegen die drohende Apokalypse anbauen müsst.

Als Dorfältester habt ihr nämlich eine ziemlich beunruhigende Vision. Jetzt müsst ihr euer Dorf und deren Einwohner möglichst gut auf den anstehenden Weltuntergang vorbereiten. Die Aufbau-Elemente laufen dabei rundenbasiert ab.

Mehr gefällig? Die besten Aufbauspiele 2023 findet ihr bei uns ebenfalls.

My Little Universe

Genre: Sandbox-Dungeoncrawler | Release: 5. Oktober 2023 | Preis: 14,79 Euro

1:05 In My Little Universe erkundet ihr Planeten und Dungeons

Lasst euch vom bunt-fröhlichen Äußeren von My Little Universe nicht täuschen, hier steckt einiges an Spieltiefe drin. Ihr beginnt mit ein paar Werkzeugen auf einem einsamen Mond, müsst von dort auf weitere Planeten vorstoßen, die mitunter große Gefahren beherbergen.

Auf Wunsch im Koop mit Freunden erkundet ihr viele verschiedene Planeten, steigt in gefährliche Dungeons hinab, sammelt wertvolle Beute und Ressourcen, verbessert eure Ausrüstung und helft, die Planeten von Monstern zu befreien.

Habt ihr in der dieswöchigen Liste ein neues Spiel für euch gefunden? Falls ja, welches werdet ihr mal ausprobieren? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!