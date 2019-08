Am 1. August kündigte der Entwickler Entwickler Glumberland die Epic-Exklusivität von Ooblets - einer Mischung aus Pokémon und Stardew Valley - mit einem bewusst kontrovers formulierten Blogpost an. Die Reaktion der Community ließ nicht lange auf sich warten. Mittlerweile schritt Epic Games selbst ein und verteidigt den Indie-Entwickler.

Nachdem Ben Wasser von Glumberland die Exklusivität bekanntgab, hat er eigenen Aussagen zufolge eine Reihe erboster Nachrichten der Community erhalten. Mit seinem Blogpost wollte er genau diesem Verhalten zuvorkommen. Scheinbar verschlimmerten seine Aussagen die Situation jedoch.

Auf der offiziellen Webseite veröffentlichte Epic einen Blogpost, in dem sie die Community für dieses Verhalten kritisieren und darin einen traurigen Trend der modernen Zeit sehen. Epic selbst bezieht hier klare Position zu seinen Partnern:

Bei den genannten Fälschungen bezieht sich Epic auf zumindest einen nachweisbar gestellten Screenshot, der den Ooblets-Entwickler in einem schlechten Licht dastehen lässt.

Auch Tim Sweeney, der CEO von Epic Games, äußerte sich persönlich. Auf Twitter erklärt er, dass er den Beitrag der Ooblets-Entwickler gelesen habe und deswegen ein öffentliches Statement abgeben will: Er selbst fand die Aussagen hervorragend.

