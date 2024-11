Viele von uns kennen das: Ständig irgendwas am Rücken.

Um zur Hochzeitsfeier mal mit den Lieben im Edelrestaurant zu schlemmen, opfert man gerne die nächsten drei Urlaube. Zum Glück schmeckt's im Alltag in der Imbissbude fast noch besser. Und in keinem Mahl steckt bekanntlich mehr Liebe als in Muttis Eintopf. Bei den folgenden Geheimtipps zum Wochenende geht's (quasi) genau darum.

Wir zeigen euch fünf Indie-Delikatessen von kleineren Entwicklern, die nur bei wenigen Kennerinnen und Kennern die Geschmacksnerven schmeicheln. Viel Spaß mit den Geheimtipps zum Wochenende!

Elin

Elin ist ein Rollenspiel, das seine Sandbox sehr komplex simuliert

Genre: Rollenspiel-Sandbox | Steam-Release: 1. November 2024 (Early Access) | Preis: 20 Euro

Komplexe Top-Down-Spiele wie Project Zomboid oder Kenshi haben ihre eigenen Hardcore-Fans, die es geschafft haben, die Mechaniken zu durchblicken. In die Kategorie Open-World-Sandbox fällt auch Elin, macht dabei aber sehr stark sein eigenes Ding. Was von außen wie ein SNES-Rollenspiel aussieht, baut im Hintergrund auf eine tiefgreifende Simulation.

Ihr habt viele, viele Freiheiten, was ihr mit eurem Singleplayer-Spielcharakter anfangen wollt: Ein eigenes Haus oder eine ganze Basis bauen, anderen Bürgern ihr Eigentum klauen, Urlaub an entlegenen Orten machen oder euch niederlassen und Kinder auf die Welt bringen. Und vergesst nicht, dass eure Spielfigur zwischendurch auch mal was schnabulieren muss.

Ob wir im Spiel jedoch morden würden für eine Handtasche wie in Project Zomboid, können wir spontan nicht beantworten.

The Rise of the Golden Idol

Rise of the Golden Idol ist eins dieser Spiele, die mehr sind, als es scheint

Genre: Detektiv-Adventure | Steam-Release: 12. November 2024 | Preis: 20 Euro

Unser Video Editor Holger Harth wurde von The Case of the Golden Idol, dem Vorgänger von The Rise of the Golden Idol, regelrecht in den Bann gezogen. Als eigenständiges Sequel baut der neue Teil zwar auf dem Vorgänger auf, setzt aber kein Wissen voraus.

Wer The Rise of the Golden Idol auf Steam spielt, zeigt sich überwiegend freudig. Obwohl Freude ein starkes Wort ist für den starken Tobak, den das verspielt wirkende Point&Click-Adventure auflegt. Ihr müsst 20 teils ernste, teils zappendustere Fälle in detektivischer Ermittlungsarbeit lösen. Rust Cohle, übernehmen Sie!

Supervive

Supervive ist früher für alle spielbar, als gedacht: Mix aus Apex Legends und LoL hat Beta-Termin

Genre: MOBA-Shooter | Steam-Release: 20. November 2024 (Early Access) | Preis: Free2Play

Ein neues MOBA lädt zu strategischen Multiplayer-Schlachten, bei denen schnelle Bewegung und Schießen im Vordergrund stehen. Das kostenlos spielbare Supervive zeigt im Trailer ziemlich chaotisch, aber auch spaßig wirkendes Gameplay.

Supervive überschreitet Genregrenzen, die als unbezwingbar galten , titelt Lead Editor Phil in seiner Spielvorstellung. Sein Fazit fällt positiv aus, er feiert das herrliche Chaos und erkennt die Komplexität der Spielmechaniken als klare Stärke für Fans, die sich gerne reinfuchsen.

Dark Hours

Wenn ein Einbruch zum Albtraum wird: Dark Hours' Trailer entführt euch in eine Welt des Schreckens

Genre: Koop-Horror | Steam-Release: 24. Oktober 2024 (Early Access) | Preis: 10 Euro

In Dark Hours habt ihr eigentlich einen idiotensicheren Plan: Einen Einbruch durchziehen, Wertgegenstände einsacken, Profit. Doch plötzlich kommt alles anders und eure Koop-Gaunertruppe sieht sich mit einem übernatürlichen Schrecken konfrontiert, der gnadenlos Jagd auf euch macht. Wie ihr dem Albtraum entkommt, müsst ihr selbst herausfinden.

Wichtig zu wissen: Trotz guter Bewertungen fallen die Live-Userzahlen auf Steam derzeit eher gering aus. Zwar sollten um die 400 Spielerinnen und Spieler für das Koop-Matchmaking ausreichen, mit ein paar Freunden im Schlepptau seid ihr in Dark Hours aber auf der sichereren Seite.

Luma Island

Genre: Abenteuer-Rollenspiel | Steam-Release: 20. November 2024 | Preis: 20 Euro

Wenn euch dieses Spiel an Stardew Valley und Co. erinnert, könntet ihr kaum richtiger liegen. In Luma Island kommt ihr auf einer beschaulichen Insel an, grabt Felder für euren kleinen Bauernhof um, sammelt die namensgebenden Luma-Wesen und dürft obendrein diverse Berufe lernen. Luma Island ist also ein richtiges Cozy Game .

Haben wir euren Geschmack diese Woche getroffen und ihr habt Lust auf ein Spiel bekommen? Welches werdet ihr euch mal näher anschauen und warum? Habt ihr selbst gerade erst ein tolles Spiel entdeckt, das ihr gerne weiterempfehlen möchtet? Müsst ihr etwa jeden Cent für die Hochzeit sparen? Erzählt es gerne unten in den Kommentaren!