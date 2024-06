5 brandheiße Steam-Neuheiten, die ihr vermutlich verschlafen habt

Hier kommen fünf neue Spiele-Geheimtipps auf Steam.

Hossa, Internet. Auf der Suche nach Geheimtipps? Dann seid ihr hier goldrichtig! Wie an (fast) jedem Wochenende präsentieren wir euch jetzt wieder fünf starke Steam-Spiele, die nur wenige Leutchen auf dem Schirm haben.

Diesmal mit einer legendären Action-Rollenspiel-Welt, einer Sandbox voller Möglichkeiten und zwei ganz unterschiedlichen Ozean-Horrortrips. Viel Spaß bei unseren fünf Spiele-Geheimtipps auf Steam!

Gar keinen Bock auf Indies? Auch im Mainstream tut sich gerade einiges:

Schnell zum Spiel (Inhaltsverzeichnis):

Sand Land

2:47 Sand Land: Neuer Trailer zum farbenfrohen Open-World-Actionspiel

Genre: Action-Rollenspiel | Steam-Release: 26. April 2024 | Preis: 60 Euro

Wüsten sind sandig, trist und voller Gefahren? Bei Sand Land trifft zumindest zweierlei zu, denn langweilig sieht das Spiel definitiv nicht aus. Knallige Farben und überzeichnete Charaktere erinnern an die gleichnamige Vorlage des verstorbenen Manga-Zeichners Akira Toriyama (Dragon Ball).

Ihr bereist als kleiner Belzebub eine sandige Open World, trefft skurrile Figuren und verprügelt allerlei Tunichtgute. Dabei helfen euch kreative Fahrzeuge, die ihr selbst gestalten dürft. Zum namensgebenden Sandbiom gesellt sich auch ein etwas grüneres "Waldland".

Im GameStar-Test zu Sand Land erfahrt ihr, wie viel Spaß das Ganze macht.

Zustimmung auf Steam: 90 Prozent von rund 500 Rezensenten stimmen positiv.

Drug Dealer Simulator 2

1:15 In Drug Dealer Simulator 2 steigt ihr zum berüchtigten Drogenboss auf

Genre: Gangster-Sim | Steam-Release: 20. Juni 2024 | Preis: 25 Euro

Der Drug Dealer Simulator gehört zu den seltsameren Berufssimulationen. Im Nachfolger verschlägt es euch und eure mafiösen Umtriebe in ein tropisches Inselparadies, wo ihr euch vom kleinen Straßendealer zum waschechten Unterwelt-Boss hocharbeitet.

Etwas Story steckt nämlich auch drin: Ihr seid auf die Insel Sombra geflüchtet und müsst komplett von vorne anfangen. Also stellt ihr Drogen selbst her, baut ein Netzwerk auf, vertickt den Mist auf den Straßen und kommt so hoffentlich schnell zu eurer ersten Million.

Zustimmung auf Steam: 76 Prozent von rund 900 Rezensenten stimmen positiv.

Contractville

2:37 In diesem Open-World-Sandkasten steigt ihr vom Tellerwäscher zum Millionär auf

Genre: Lebenssimulation | Steam-Release: 31. Mai 2024 (Early Access) | Preis: 20 Euro

Ihr schätzt die Freiheit eines Die Sims und habt ein Herz für Kommerz? Dann könnt ihr euch in Contractville vom Tellerwäscher zum Millionär aufschwingen.

Euch steht eine offene Welt zur Verfügung, in die ihr euer eigenes Unternehmen pflanzt. Nun angelt ihr euch Aufträge, müsst zum Beispiel Häuser renovieren, abreißen, planen, errichten. Und Moneten stapeln. Contractville lässt sich zwar auch solo spielen, soll aber vor allem im Vierer-Koop zur Geltung kommen.

Zustimmung auf Steam: 80 Prozent von rund 500 Rezensenten stimmen positiv.

Still Wakes the Deep

10:13 Still Wakes the Deep - Test-Video zum Nordsee-Horror mit Unreal-Engine-5-Grafik

Genre: Bohrinsel-Horror | Steam-Release: 18. Juni 2024 | Preis: 35 Euro

Die Nordsee ist doch mal ein erfrischend unverbrauchter Schauplatz für ein Spiel. Im Horrortitel Still Wakes the Deep verschlägt es euch auf eine Bohrinsel vor der Küste Schottlands.

Ein Unfall löst die Katastrophe aus. Plötzlich müsst ihr euch durch die sinkende Plattform schlagen und begegnet dabei außerweltlichen Schrecken. Wie gut der Unreal-Engine-5-Horror funktioniert, ergründen wir im GameStar-Test zu Still Wakes the Deep.

Zustimmung auf Steam: 90 Prozent von rund 700 Rezensenten stimmen positiv.

Murky Divers

1:40 Skurilles Koop-Tauchspiel schickt euch in den Horror der Tiefsee

Genre: Horror-Tauchspiel | Steam-Release: 19. Juni 2024 (Early Access) | Preis: 6 Euro

Mehr Meer gibt's in Murky Divers: Statt realistischer Grafik gibt's hier pixelige Knuffigkeit. Und ihr tretet idealerweise gemeinsam mit Freunden als Koop-Team auf.

Die Handlung mutet schonmal kurios an: Ihr sollt als Taucher in unterirdischen Labors die Leichen eures Auftraggebers beseitigen. Verdächtig. Was dort unten eigentlich vorgefallen ist, findet ihr nebenbei heraus.

Zustimmung auf Steam: 88 Prozent von rund 400 Rezensenten stimmen positiv.

Auf Steam macht sich indes ein surrealer Trend breit:

Hat eines unserer vorgestellten Spiele euren Geschmack getroffen? Welchen Titel werdet ihr euch mal genauer anschauen? Seid ihr selbst kürzlich über ein beinahe unbekanntes Spiel auf Steam gestolpert, das ihr anderen Leserinnen und Lesern dringend empfehlen wollt? Schreibt es gerne unten in die Kommentare! Wir lesen immer gerne eure Meinungen, Anregungen und Erlebnisse.