AC Valhalla: Neues Gameplay diese Woche, so seid ihr live dabei

Nur noch wenige Tage, dann erscheint Assassin's Creed Valhalla. Entsprechend stark rührt Ubisoft die Werbetrommel und präsentiert noch in dieser Woche einen neuen Livestream. Im sogenannten Odin’s Hootenanny wird es auch frische Gameplay-Szenen geben.

Alle Infos zum Livestream

Datum: Der Livestream findet am Freitag, dem 6. November statt.

Uhrzeit: Um 18 Uhr deutscher Zeit fällt der Startschuss.

Inhalt: Schauspieler Danny Wallace, der in Assassin's Creed den Charakter Shaun Hastings spricht, führt durch die Liveshow. Neben einem Wikinger-Wettbewerb, einem Flyting-Battle (quasi historisches Rap-Battle) und einer Gameshow inklusive eines echten Raben namens Loki wird es ebenfalls aus spielerischer Sicht interessant.

Innerhalb der Show wird es eine Gameplay-Präsentation von Assassin's Creed Valhalla geben. Laut Ubisoft findet die Demo auf der Xbox Series X statt. Darüber hinaus wird Ubisofts Narrative Director Darby McDevitt über die Story des kommenden Assassinen-Abenteuers sprechen.

Wo ist der Livestream zu finden? Anschauen könnt ihr euch die Show über Twitch oder Youtube.

Wer sich im Vorfeld der Präsentation ausführlich über den jüngsten Spross der Assassin's-Creed-Reihe informieren möchte, sollte einen Blick auf unsere große Preview werfen. Dort besprechen wir unter anderem die potenziellen Stärken des Wikinger-Abenteuers:

Was es sonst noch zu wissen gibt

Assassin's Creed Valhalla erscheint am 10. November 2020 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Xbox Series X/S. Der Release für die PlayStation 5 erfolgt am 19. November, dem Erscheinungstermin der neuen Sony-Konsole in Europa. Allerdings gibt es grafisch ein paar Einschränkungen bei einer Next-Gen-Konsole.

Eines der größten neuen Features von Assassin's Creed Valhallah ist der Siedlungsbau. Innerhalb des Spiels errichtet ihr euer eigenes Dorf, welches zu einer zentralen Anlaufstelle wird. In unserer GameStar Plus-Vorschau verraten wir euch, welche Risiken und Chancen dieses Element für die Spielwelt bietet.

In unserem großen Info-Artikel erfahrt ihr außerdem alles zum Gameplay, zum neuen Protagonisten, zur Downloadgröße und vieles mehr.