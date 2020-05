Assassin's Creed Valhalla wird Ubisofts erstes großes Next-Gen-Projekt, erscheint also neben PS4, Xbox One und PC auch für PS5 sowie Xbox Series X. Eine große Frage verbleibt jedoch: Wann genau passiert das? Zum Release-Datum gibt's bisher bloß eine einzige offizielle Angabe: »Holiday 2020«. Ein angeblicher Leak will es jedoch deutlich konkreter wissen.

Auf Reddit berichtet User Reqqu, dass ein örtlicher Händler kurzzeitig den 16. Oktober 2020 als Preorder-Release-Datum gelistet hatte, bevor er den Termin rasch in Holiday 2020 ändern musste. Um nicht öffentlich mit dem Finger auf den lokalen Laden zu zeigen, postet er keine Screenshots des Angebot, die Moderatoren bestätigen jedoch, dass Beweisbilder vorliegen. Doch ihr solltet die Angabe trotzdem mit Vorsicht genießen.

Wie wahrscheinlich ist der angebliche Leak?

Reqqu räumt es bereits selbst in seinem Posting ein: Bei solchen Angaben handelt es sich sehr häufig um Platzhalter. Das gilt auch für Angaben auf Amazon, Gamesplanet oder sonstigen Shops, die häufig mal den 31. Dezember 2020 listen oder eben andere Daten, die womöglich zu irgendeinem Zeitpunkt kommuniziert wurden.

Natürlich wäre der 16. Oktober 2020 durchaus im Bereich des Möglichen, doch wir halten es für sehr unwahrscheinlich. Ubisoft hüllt sich nicht ohne Grund in Schweigen, 2020 befinden sich sehr viele Termine im Fluss, also genießt die Angaben mit Vorsicht. Daran ändert im Übrigen auch die Tatsache nichts, dass bereits in der Vergangenheit Assassin's Creeds im Oktober erschienen sind. Das letzte Next-Gen-AC zum Konsolen-Launch war Assassin's Creed Unity - und das kam erst Mitte November auf den Markt.

Mehr zu Valhalla: Alle bisherigen Infos zu Assassin's Creed Valhalla

Was halten wir stattdessen für wahrscheinlich?

Unser Branchen-Experte und Chefredakteur Heiko Klinge hat eine eigene, sehr konkrete Prognose zum Release von Assassin's Creed Valhalla abgegeben. Darin berücksichtigen wir die aktuellen Entwicklungen der Gaming-Landschaft, den bevorstehenden Launch der neuen Konsolen und so weiter.

Bis es Neues zu Valhalla zu sehen gibt, müsst ihr euch übrigens nicht mehr lange gedulden. Schon am 7. Mai 2020 zeigt Ubisoft im Rahmen des Xbox-Events erstes Gameplay aus Assassin's Creed Valhalla. Und wir werden natürlich live am Start sein, um euch alle wichtigen Infos einzuordnen. Sollte irgendein Wort zum Release-Datum fallen, erfahrt ihr es direkt bei uns.