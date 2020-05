Erstes Gameplay zu Assassin's Creed Valhalla kommt schon Anfang Mai

Der Wikinger ist aus dem Sack: Assassin's Creed Valhalla wird das erste Next-Gen-Spiel von Ubisoft. Zum Auftakt gab es einen schicken Render-Trailer, echtes Gameplay sehen wir aber bestenfalls auf den ersten Presse-Screenshots. Da stellt sich natürlich die Frage: Wann gibt's erste richtige Gameplay-Szenen zu sehen?

Denn Assassin's Creed Valhalla strebt in eine andere Richtung als der Vorgänger Odyssey: Einige Rollenspiel-Elemente bleiben, andere werden allerdings über den Haufen geworfen - und auch die Kämpfe wurden grundlegend überarbeitet. Alle Infos dazu findet ihr jetzt bereits in unserer großen Plus-Titelstory zu Assassin's Creed Valhalla, für die wir mit dem Creative Director des Spiels alle wichtigen Punkte durchgegangen sind:

Zum Glück müssen Fans nicht mehr lange warten: Microsoft hat bereits angekündigt, wann das erste Valhalla-Gameplay zu sehen sein wird:

Dann findet nämlich der erste große Gameplay-Reveal der Xbox Series X statt, und wie schon bei Origins und Odyssey pflegt Ubisoft eine Partnerschaft mit Microsoft (diese Softs), wenn es um das Vorgriffsrecht auf Gameplay-Ankündigungen geht.

You want to see games for the Xbox Series X? We want to show you games for the Xbox Series X.



Check out First Look next-gen gameplay from our global developers partners within #InsideXbox on Thursday, May 7 at 8am PT. pic.twitter.com/xVdgIeRBJX