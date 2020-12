Das neue Titel-Update 1.1.0 für Assassin's Creed Valhalla erscheint am 15. Dezember und hat eine Menge Feinschliff und Neuheiten im Gepäck. Wir haben alle wichtigen Infos für euch, die kompletten Patch Notes findet ihr dann auf Seite 2 dieser Meldung.

Wann erscheint der Patch? Am 15. Dezember 2020 um 13 Uhr geht das Update live.

Wie groß ist der Download? Die Patch-Größe unterscheidet sich je nach Plattform.

PC: 5,6 GB

5,6 GB PlayStation 4: 2,4 GB

2,4 GB PlayStation 5: 2,5 GB

2,5 GB Xbox One: 5,7 GB

5,7 GB Xbox Series X/S: 6,3 GB

Neue Inhalte: Das angekündigte saisonale Event »Yule-Festival« steckt schon im Patch. Yule oder Jul ist das germanische Fest zur Wintersonnwende, aus dem sich das christliche Weihnachten entwickelt hat. Ihr könnt in AC Valhalla die Feiertage also ganz nach Wikinger-Art verbringen.



Während des zeitlich limitierten Events gibt es neue Quests und Belohnungen für euch, konkrete Infos will Ubsioft in Kürze bekannt geben.

Balancing: Der Patch schraubt ordentlich an den NPC-Powerleveln. Ab jetzt liegt das Level eurer Gegner maximal 51 Stufen unter dem von Eivor, solche Feinde werden dann grün markiert. Weltbosse dagegen haben jetzt das gleiche Powerlevel wie der Spieler, falls ihr eine höhere Stufe habt als das Basis-Level des Bosses. Das gilt auch für Alpha-Tiere und Zealots.

Jede Menge Bugfixes und mehr Stabilität: In den Patch Notes stehen massenhaft behobene Glitches und Quest-Fehler. Zum Beispiel solltet ihr jetzt auf deutlich weniger Grafik-Bugs stoßen und seltener an Objekten hängenbleiben

Seit Release hat Ubisoft bereits mehrere Patches veröffentlicht, die die vielen Technik-Probleme angehen sollen - das letzte Update 1.0.4 musste allerdings viel Spieler-Kritik einstecken. Wegen der vielen Bugs, die sogar manche Quests unlösbar machten, haben wir AC Valhalla in unserem Test um fünf Punkte abgewertet.

1093 56 Mehr zum Thema AC Valhalla im Test: Enttäuschend trotz toller Welt

Auf der nächsten Seite findet ihr die vollständigen Patch-Notizen von Update 1.1.0 für AC Valhalla.