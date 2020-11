Wer ist der Verräter? Oder die Verräterin? In Grantabrycgsir offenbart Assassin's Creed Valhalla, dass auch in den eigenen Reihen der Feind lauert. In Somas Lager dringen nämlich nachts klammheimlich Attentäter durch eine geheime Passage ein, die lediglich die Anführerin selbst und ihre engsten Vertrauten kennen. Doch wer ist der Spitzel?

Die Suche nach dem Maulwurf ist tatsächlich eine der besten Quests des gesamten Spiels, weil sie euch nicht bei der Hand nimmt. Eivor muss selbstständig mit Zeugen reden, Hinweise im Kopf kombinieren, Vermutungen anstellen. Denn jeder der drei Verdächtigen - Birna, Lif und Galin - kann durch eure Entscheidung sterben.

Gerade weil die Quest so spannend ist, präsentieren wir euch hier zwar einerseits die Lösung (in einem Spoiler-Kasten), geben euch aber zusätzlich noch einen Tipp an die Hand, um selbst auf die entsprechenden Antworten zu kommen. Falls ihr übrigens mehr Tipps sucht: Hier sind die 10 wichtigsten Erkenntnisse, die wir gerne vor dem ersten Durchspielen gewusst hätten.

Wer ist der Verräter in Somas Lager?

Zuerst bekommt ihr von uns den leichten Weg. Soma wurde verraten von ...

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler Galin.

Wenn ihr Soma den Namen dieser Person nennt, dann wird Soma sich wiederum um sie »kümmern«. Wählt ihr richtig, schaltet ihr damit einen ganz besonderen Gefährten für euer Boot frei:

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler Birna schließt sich Eivors Crew an, weil sie mit ihren Gefühlen für Soma nicht mehr vor Ort bleiben kann und das eigene Glück lieber als Wikingerin sucht.

Wie finde ich die Lösung selbst?

Um die Lösung selbst zu finden, müsst ihr vier Dinge beachten.

Ihr könnt in Somas Siedlung mit allen möglichen NPCs sprechen. Die werden nicht speziell auf dem Kompass markiert, haben aber eine kleine Sprechblase über ihrem Kopf. Klappert am besten die gesamte Siedlung ab, sprecht mit allen Beteiligten. In den Hütten der Verdächtigen findet ihr weitere Briefe und Gegenstände, die euch Hinweise liefern. Lauft den Geheimgang im Langhaus bis zum Ende ab oder nähert euch ihm von außerhalb der Siedlung. Auch dort entdeckt ihr Hinweise. Aktiviert die Eagle-Sicht, falls ihr Probleme habt. Im Osten der Siedlung seht ihr ein üppiges Sumpfland, in dem diverse Schiffe auf Grund gelaufen sind. Dort könnt ihr am Ufer (!) ein Schiff mit gelbem Anstrich finden. Es gibt ein weiteres Schiff im Gebiet ohne diesen Anstrich, das euch auf eine falsche Fährte führt. Verweilt dort nicht, sondern sucht weiter die Umgebung ab. Nutzt den Raben dafür. Falls es zu neblig sein sollte, rastet für ein paar Stunden - bei klarem Sonnenschein ist die Suche am leichtesten. Auf diesem gelben Boot findet ihr einen Brief, der deutlich auf den Verräter hinweist.

Mit all diesen Hinweisen müsstet ihr euch bereits ein gutes Bild davon machen können, wer Soma hintergangen hat.

Was passiert, wenn ich falsch liege?

Wählt ihr die falsche Person, dann wird der Verräter nach der Quest »Eine Insel der Aale« Somas Gefolgschaft töten und einen der verbliebenen Vertrauten als Geisel nehmen. Letztlich lässt sich die Situation entschärfen, doch Somas Vertrauen in euch ist so angeknackst, dass ihr die Questbelohnung nicht erhaltet.