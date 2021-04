Age of Empires 4: Alles zur Beta und wie ihr einen Key bekommt

Mit Age of Empires 4 erscheint in diesem Jahr der langersehnte Nachfolger der Reihe, welche die Echtzeitstrategie nachhaltig geprägt hat. Ein genaues Datum für den Release wurde bisher nicht genannt. Microsoft hat die Veröffentlichung für Herbst 2021 in Aussicht gestellt.

Einige glückliche Spieler können aber bereits vorab die Age of Empires 4 Beta spielen. Wie ihr selbst an einen der begehrten Beta-Keys kommt, erklären wir euch nachfolgend.

Age of Empires 4 Beta über das Insider-Programm

Wie ihr an der Beta teilnehmen könnt: Das Microsoft Insider-Programm ermöglicht euch die Teilnahme an der Beta. Microsoft hat für die Anmeldung eine extra Seite erstellt, auf der ihr euch für die Beta anmelden könnt. Finden könnt ihr sie hier: Insider-Programm Age of Empires 4 Beta Anmeldung.

Was ihr bei der Anmeldung zur Beta beachten müsst: Keys für die Beta werden für die Xbox-App und Steam vergeben. Auf der Anmeldeseite für das Insider-Programm füllt ihr einen Fragebogen aus. Nur wer im Programm ist, hat eine Chance Zugang zur Beta zu erhalten. Bei der Registrierung unterzeichnet ihr zu Beginn eine Vertraulichkeitsvereinbarung, kurz NDA. Im Anschluss füllt ihr einen Fragebogen aus.

So läuft die Anmeldung zur Beta:

Bevorzugte E-Mail: An diese E-Mail werden Infos zur Beta versendet

An diese E-Mail werden Infos zur Beta versendet Land und Region: Das Land in dem ihr euch befindet

Das Land in dem ihr euch befindet Beta Präferenz: Microsoft Store und/oder Steam

Microsoft Store und/oder Steam Optional, wenn ihr Steam ausgewählt habt: Verknüpfung des Steam-Accounts

Verknüpfung des Steam-Accounts Welche Titel der Age of Empires Serie habt ihr gespielt: Hier könnt ihr mehrere Titel auswählen. DE steht für »Definitive Edition«

Hier könnt ihr mehrere Titel auswählen. DE steht für »Definitive Edition« Welche anderen RTS (Real Time Strategy) Titel habt ihr bereits gespielt: Eine Mehrfachauswahl ist möglich

Eine Mehrfachauswahl ist möglich Welche Spielstil bevorzugt ihr: Mehrfachauswahl ebenfalls möglich. Zum Beispiel: Singeplayer Kampagne

Mehrfachauswahl ebenfalls möglich. Zum Beispiel: Singeplayer Kampagne Euer Alter: Wählt aus der Altersspanne euer Alter. Es gibt auch die Möglichkeit keine Angabe zu machen. Eine spätere Änderung ist möglich

Wählt aus der Altersspanne euer Alter. Es gibt auch die Möglichkeit keine Angabe zu machen. Eine spätere Änderung ist möglich Euer Geschlecht: Mehrfachauswahl mit der Option, die Angabe später zu ändern

Mehrfachauswahl mit der Option, die Angabe später zu ändern DxDiag.XML File hochladen: An dieser Stelle ladet ihr die Systeminformationen im XML-Format hoch. Wie ihr den Schritt durchführt, erfahrt ihr im nächsten Absatz.

An dieser Stelle ladet ihr die Systeminformationen im XML-Format hoch. Wie ihr den Schritt durchführt, erfahrt ihr im nächsten Absatz. Auf der nachfolgenden Seite erhaltet ihr einen Überblick eurer Daten und könnt diese absenden.

Bestätigung der Daten: Ihr erhaltet eine E-Mail mit einem Link. Die Verifizierung muss innerhalb von sieben Tagen erfolgen. Absender der Mail ist noreply@ageofempires.com oder aoe@microsoft.com

Ihr erhaltet eine E-Mail mit einem Link. Die Verifizierung muss innerhalb von sieben Tagen erfolgen. Absender der Mail ist noreply@ageofempires.com oder aoe@microsoft.com Optional: Erstellung eines Kontos für das Age Forum

DxDiag.XML erstellen und speichern: Für die Anmeldung zur Age of Empires 4 Beta benötigt Microsoft eine Übersicht eures Systems. Unter Windows 10 könnt erhaltet ihr die Übersicht wie folgt:

Tippt in der Taskleiste beim Suchfeld »dxdiag« ein und bestätigt mit Enter

Das DirectX-Diagnoseprogramm wird geöffnet

Klickt auf »Alle Informationen speichern«

Im neuen Fenster wählt ihr unter »Dateityp« XML-Datei (*.xml) aus

Speichert die Datei in einem beliebigen Ordner

Die .XML-Datei ladet ihr bei der Anmeldung für das Insider-Programm aus

Wie ihr erfahrt, ob ihr in der Beta seid: Werdet ihr für die Beta ausgewählt, erhaltet ihr eine E-Mail mit allen weiteren Informationen. Alternativ lohnt es sich, die Website zum Insider-Programm regelmäßig zu prüfen. Wer die Wartezeit überbrücken möchte, kann sich eine Fan-Preview auf der Age of Empires Website ansehen. Die dort vorgestellten Inhalte werden im Laufe der nächsten Woche und Monate erweitert.

Wann startet die Age of Empires 4 Beta? Einen Termin zum Start der Beta gibt es aktuell noch nicht. Sobald der Starttermin bekannt ist, erfahrt ihr es bei uns.

Was ihr über die Beta wissen müsst: Jeder Teilnehmer der Beta unterzeichnet im Vorfeld eine Verschwiegenheitsvereinbarung. Die Aufnahme von Videos oder das Streaming ist verboten und kann zum Ausschluss führen. Mit Freunden dürft ihr darüber sprechen, jedoch keine Inhalte zeigen.

Wollt ihr erstmal einen Blick auf das Gameplay werfen, bevor ihr euch anmeldet, könnt ihr das hier tun und dazu noch Experte Maurice lauschen:

Was ihr über Age of Empires 4 noch wissen müsst

Wir haben für euch alle bisher bekannten Informationen zusammengestellt:

Freut ihr euch auf die Beta zu Age of Empires 4? Was sind eure Hoffnungen für den RTS-Titel? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!