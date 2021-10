Age of Empires 4: Für GameStar-Leser schlägt eine Fraktion alle anderen

Nach langer Entwicklungszeit ist Age of Empires 4 endlich da - und damit auch alle acht spielbaren Völker. Wir haben euch bereits vor wenigen Wochen gefragt, welche der Fraktionen euch am meisten zusagt.

Dabei hat sich ein recht klares Bild ergeben, denn ein Volk hat bei den fast 3.000 abgegebenen Stimmen alle anderen überflügelt. Angesichts unserer vorherigen Umfrage nach den Wunschfraktionen überrascht der Sieger nicht, in der Deutlichkeit ist das aber dennoch ein Ausrufezeichen wert.

Hier seht ihr einmal die Auswertung mit Stand vom 29. Oktober:

Ein Favorit und ein entfernter Verfolger

Eurer Meinung nach ist das Heilige Römische Reich eindeutig der Favorit unter den acht spielbaren Völkern von Age of Empires 4. Mit gut der Hälfte aller Stimmen liegt das Volk mit deutlichen Abstand vor alle anderen. In den Abstimmungszahlen genauer ausgedrückt: Von 2.952 Stimmen haben sich 1.436 für das Heilige Römische Reich entschieden. User Corvinus erklärt für sich die Wahl wie folgt:

Das Heilige Römische Reich. Der Fokus auf Infanterie und Verteidigung ist genau mein Ding. Corvinus

Keines der anderen Völker kann da auch nur im Ansatz mithalten. Lediglich die Engländer können sich mit 479 Stimmen und damit 16 Prozent aller Stimmen noch gerade so als Verfolger bezeichnen - auch wenn der Abstand dennoch riesig ist.

Die restlichen sechs Völker kommen zusammen gerade einmal auf 34 Prozent. Wobei das Delhi Sultanat mit nur 3 Prozent oder 84 Abstimmungen das Schlusslicht bildet. Für Sok4R ist der Grund dafür offensichtlich:

Das Dheli Sultanat hatte ich mir ganz anders vorgestellt, als sie sich dann letztendlich spielten. Sok4R

Wie genau sich die Fraktionen unterscheiden und welche Vor- und Nachteile sie haben, verraten wir euch übrigens ausführlich an dieser Stelle:

Age of Empires 4: So startet ihr perfekt

Wer noch nicht in Age of Empires 4 reingespielt hat, aber es so langsam in den Fingern juckt, für den haben wir auf GameStar alle wichtigen Informationen zusammengefasst. Den Anfang macht dabei natürlich unser Test, bei dem das Echtzeitstrategie-Spiel in vielen Punkten zu überzeugen wusste - trotz ein paar Schwächen:

Darüber hinaus haben wir nicht nur eine Komplettlösung für die Kampagne zu bieten, sondern auch hilfreiche Einsteigertipps und Guides zu den verschiedenen Völkern. Alle Tipps und Tricks findet ihr unserer hilfreichen Guide-Übersicht zu Age of Empires 4.