Das große Winter-Update mit der Nummer 8324 brachte unzählige Änderungen zu Age of Empires 4 - aber längst nicht alle Stimmen sind positiv. Dabei sind vor allem die Balanceänderungen einigen Spielern ein Dorn im Auge, aber auch neue Bugs. Einer ist besonders pikant - oder sollten wir sagen spitz?

Okay, um den Wortwitz umgehend aufzuklären: Der Bug betrifft die Speerkämpfer der Abbasiden, deren Reichweite absurd anwächst und sie problemlos über riesige Reichweiten alles anstechen können. Bogenschützen können davon nur träumen.

Age of Empires 4 und der enorme Speer

Wer sich jetzt fragt, warum von dem Bug nur die Abbasiden betroffen sind, für den haben wir die Antwort: Die Speerkämpfer sind eigentlich nicht das Problem, sondern eine spezielle Technologie.

Die Abbasiden, das wisst ihr bereits aus unserem umfangreichen Völker-Guide, können nämlich in Age of Empires 4 als einziges Volk das Upgrade Phalanx erforschen und damit die Reichweite von Speerkämpfern um 100 Prozent erhöhen. Soweit ist noch alles recht normal.

Mit dem Winter-Update schlich sich aber nun ein Bug ein, der dafür sorgt, dass diese Reichweite nahezu unendlich erhöhbar ist. Dafür benötigt es nur entsprechend genügend Kasernen, in denen zeitgleich das Upgrade erforscht wird und schon wächst das Angriffsfeld der Speerkämpfer um ein Vielfaches. Zahlen wie über 9.000 Reichweite sind gar nicht mehr so ungewöhnlich:

Dass es sich dabei nicht nur um einen Anzeigefehler handelt, könnt ihr hier im Tweet von Chefstratege Maurice Weber sehen:

Bei dieser Reichweite hört es aber nicht auf. Stattdessen können die Speerkämpfer ganz absurde Zahlenwerte erreichen, wie der Reddit-Nutzer Immohrtal in einem Selbstversuch feststellte.

Wann kommt ein Fix?

Die Entwickler wissen bereits über den Bug Bescheid und arbeiten schon an einem Fix. Ein Patch soll voraussichtlich nächste Woche erscheinen, wie Community Manager Eliot Hong in einem Livestream verrät (ab Minute: 00:56:13):

Darin enthalten sind erneut ein paar Balance-Änderungen, aber auch der Abbasiden-Bug soll damit behoben werden. Einen genauen Releasezeitpunkt gibt es zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht.

Wie geht es für Age of Empires 4 weiter?

Das Winter-Update 8324 ist in diesem Jahr der vorerst letzte große Patch für Age of Empires 4. Relic Entertainment und Microsoft haben aber bereits Pläne bis zum Frühling 2022 gefasst und in einer Roadmap erste Details verraten:

Warum Age of Empires 4 trotz des aktuell schwierigen Patches für Microsoft so gut läuft, analysierte Dimi in einer Kolumne und verrät den Plan hinter der langfristigen Strategie des US-Publishers.