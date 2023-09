Age of Empires 4: Entwickler enthüllen neue Fraktion für das erste große Addon

Byzanz wird im Addon »Der Aufstieg der Sultane« eine spielbare Fraktion in Age of Empires 4 sein.

Es gibt neue Infos zur ersten kostenpflichtigen Erweiterung von Age of Empires 4! Wobei, eigentlich nur eine, die ist aber nicht weniger spannend. Das Byzantinische Reich wird sich den Fraktionen in Der Aufstieg der Sultane anschließen.

Es gibt auch schon einen ersten Screenshot, bei dem wir einen ersten Blick auf die Architektur des Oströmischen Reichs werfen können:

So soll das Oströmische Reich im großen Addon aussehen.

Das Bild war die Belohnung für ein kleines Community-Event, bei dem die Fans Challenges im Forum erfüllen sollten. Unter anderem die Aufforderung, einen genialen AoE4-Witz zu reißen. Den Gewinner-Witz wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten: An Elite Royal Knight walks into a bar... there is no counter.

Die Fans reagieren mit gemischten Gefühlen. Einige sind auf die Erweiterung gespannt, unter anderem der User Josh1Axel:

Die Byzantiner sind eine meiner liebsten Völker in AoE 2. Ich habe hohe Erwartungen.

Es gibt aber auch kritische Meinungen bezüglich der historischen Darstellung. Fyrapan90 befürchtet beispielsweise, dass die Bürger wie schon in Age of Empires 2 nur lateinisch sprechen werden:

Ich sollte eigentlich aufgeregter sein, aber alles, woran ich denken kann, ist, wie sehr sie scheitern werden, wenn sie eine 100 Prozent lateinisch sprechende Zivilisation ohne Bezüge zu griechischen Dingen machen.

Die von vielen erhoffte Enthüllung des Release-Datums gab es nicht, wenn ihr aber mehr zum DLC erfahren wollt, statten wir euch hier mit allen Infos und Gerüchten zu Der Aufstieg der Sultane aus. Beispielsweise wird es sehr wahrscheinlich nicht bei einer neuen Fraktion bleiben.

Freut ihr euch auf das Addon oder lässt euch Der Aufstieg der Sultane bisher kalt? Könnte das Byzantinische Reich eine gelungene Erweiterung werden oder habt ihr auf eine andere Fraktion gehofft? Und was ist eurer Meinung nach das größte Problem in Age of Empires 4, an dem die Entwickler schrauben sollten? Und natürlich ganz wichtig: Fällt euch noch ein besserer Witz zu Age of Empires 4 ein? Schreibt uns eure Vorschläge gerne in die Kommentare!