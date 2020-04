Es ist Alien Day! Sega feiert das Horror-Franchise und gibt euch in einem Alien-Steam-Sale einen dicken Rabatt auf Alien: Isolation. Das gruselige Spiel um Ripleys Tochter bekommt ihr für unter 2 Euro, sämtliche DLCs sind ebenfalls vergünstigt. Ihr müsst aber schnell sein, denn das Angebot endet schon morgen, am 28. April, um 19 Uhr.

Für Fans von weniger polierter Unterhaltung gibt es übrigens auch das berüchtigte Aliens: Colonial Marines für 6 Euro. Trotz des Rabatts können wir das Spiel aber nur eingeschränkt empfehlen - mehr dazu lest ihr unten.

Alien: Isolation ist richtig guter Horror

Kaum einem Titel aus dem Alien-Universum gelang es so überzeugend wie Alien: Isolation, die beklemmende Horrorstimmung aus den Filmen einzufangen. Ihr spielt nicht als Soldat, der mit dicken Knarren gegen Massen an Aliens kämpft, sondern als Ripley's Tochter Amanda.

Sie erkundet eine verlassene Raumstation - dass ein Alien für das Verschwinden der Besatzung gesorgt hat, wird ihr schnell klar. Den Rest des Spiels verbringt ihr vor allem mit schleichen, verstecken und dem Basteln von nützlichen Gadgets. Amanda ist nämlich überaus verwundbar und sobald das Alien euch entdeckt, ist das zerbrechliche Menschlein verloren.

Die Beleuchtung, die Settings, der Sound, das Gameplay - all das fügte sich zu einem richtig stimmungsvollen Horror-Survival-Erlebnis zusammen. Allerdings mussten wir im Test zu Alien: Isolation auch Abstriche machen. Stellenweise ist das Spiel nämlich wirklich frustrierend, weil es so unberechenbar ist. Ihr müsst selbst herausfinden, nach welchen Regeln sich das Alien verhält. Und lernen bedeutet in diesem Fall: viel sterben.

514 0 Mehr zum Thema Alien: Isolation im Test - Das Spiel der tausend Tode

Denjenigen unter euch, denen viele moderne Spiele zu leicht sind und die sich ein brutales und gnadenloses Horror-Spiel mit packender Stimmung wünschen, können wir Alien: Isolation wärmstens empfehlen - besonders für den geradezu lächerlichen Preis von zwei Euro.

Aliens: Colonial Marines war entsetzlich schlecht

Der zweite Alien-Titel, der gerade im Angebot ist, kassierte damals in unserem Test eine Wertung von 59 Punkten. Die Community war noch gnadenloser und strafte den Shooter mit durchschnittlich 48 Punkten ab. Auch auf Steam sind die meisten Bewertungen ziemlich durchwachsen. Woran lag's?

Wir zitieren mal aus dem Test: Aliens: Colonial Marines ist ein B-Movie zum Selberspielen. Horror und Entsetzen empfanden wir leider nicht wegen der Stimmung, sondern weil das Spiel technisch einfach eine Blamage war. Die fürchterliche deutsche Vertonung machte es sogar noch schlimmer. Glaubt ihr nicht? Schaut es euch selber an: Wir zeigten damals das Intro im Video.

Nun wäre es unfair, zu behaupte, dass sich seitdem nichts getan hätte. Die Grafik wurde verbessert, viele technische Fehler behoben und die miserable KI gefixt. Das schlägt sich auch in den neueren User-Bewertungen bei Steam nieder, von denen doch einige überraschend gut ausfallen.

Inzwischen schätzen es viele Spieler auch gerade wegen des unbestreitbaren Trash-Faktors. Besonders als Koop-Erlebnis mit Freunden soll es richtig Spaß machen.

Falls ihr Aliens: Colonial Marines eine Chance geben wollt und euch bewusst seid, was ihr für euer Geld erwarten solltet, dann greift am besten jetzt während der Aktion zu.

Kleiner Bonus-Tipp: Diese ACM Overhaul Mod von TemplarGFX Modding hat ausgezeichnete Bewertungen und soll ein komplett neues Erlebnis aus dem Spiel machen.