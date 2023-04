Alien in Counter-Strike: Der Xenomorph auf Dust2 verwirrt und amüsiert gerade das Netz

Ob dem Xenomorph das Klima von Dust2 zusagt? Wir haben da so unsere Zweifel.

Hört ihr schon die unheilvollen Kilck-Geräusche? Der Sabber, der auf den Sandstein tropft? Das wohl ikonischste Alien des Sci-Fi-Kinos hat es jetzt auch auf die Counter-Strike-Map Dust2 geschafft – jedenfalls hat es den Anschein.

Im Internet treibt aktuell ein Video sein Unwesen, in dem der Xenomorph auf der beliebten Map einen kleinen Spaziergang macht. Die unpassende Umgebung lässt die Horror-Figur aber gar nicht mehr als so gruselig erscheinen. Viel mehr kann über das Video fast schon geschmunzelt werden. Mit den Worten das neue Counter-Strike sieht wild aus hat er dann bei vielen Zuschauern auch noch ein paar Fragezeichen hinterlassen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wie kommt das Alien da hin?

Der Clip entstand schneller, als es vielleicht den Anschein macht. Rund 15 Minuten Arbeit kostete es den Modder Matt Filer nach eigenen Angaben, um das Alien nach Counter-Strike zu schicken. Wenn man’s genau nimmt, wurde jedoch Counter-Strike nach Alien geschickt: Nach Alien Isolation.

Hier handelt es sich nämlich um eine Mod des beliebten Horrorspiels. Vor wenigen Tagen erschien ein dickes Update für die inoffizielle Mod-Tool-Sammlung OpenCAGE für Isolation. Dadurch können nun ganze Modelle, Materialien, Texturen und viel mehr in Creative Assemblys Spiel gepackt werden. So wurde hier also die Map Dust2 mal kurz in einen Abschnitt von Alien Isolation rüberkopiert und tada, es existiert ein Xenomorph in einer Wüstengegend.

Am 26. April erschien das Update, auch bekannt als Alien Day. Das Datum ist eine Referenz auf den Mond LV-426, der in den ersten beiden Alien-Filmen für Trubel sorgte.

Was haltet ihr von dem Clip? Habt ihr bei dem Anblick auch Lust auf ein Isolation 2 bekommen? Und seid ihr auch schon gespannt, wo sich der Xenomorph noch alles herumtreiben könnte, wenn weitere Modder vielleicht mehr als nur 15 Minuten Zeit investieren? Schreibt uns eure Meinung zum Video gerne in die Kommentare!