Alien: Isolation kostenlos bei Epic - Wer sollte zuschlagen?

Neue Woche, neue Geschenke: Epic Games lässt sich nicht lumpen und verschenkt erneut zwei Spiele, nachdem in der letzten Woche sogar drei Titel verschenkt wurden. In dieser Woche gibt es das hochkarätige Survival-Horrorspiel Alien: Isolation und den Roguelike-Dungeoncrawler Hand of Fate 2 kostenlos.

Die Gratisspiele stehen vom 22. bis zum 29. April 2021 um jeweils 17:00 Uhr kostenlos zum Download bereit. Wer bis dahin zuschlägt, darf die Spiele behalten.

Aber Zeit wächst nicht auf Bäumen: Deshalb helfen wir euch bei der Frage, ob Alien: Isolation und/oder Hand of Fate 2 sich für euch lohnen könnten.

Alien: Isolation

Was für ein Spiel ist das? Alien: Isolation ist ein Survival-Horrorspiel von Creative Assembly und erzählt eine neue Geschichte rund um das berühmte Film-Franchise. Ihr seid als Ellen Ripleys Tochter Amanda in der Egoperspektive unterwegs auf der Raumstation Sevastopol, um das Verschwinden eurer Mutter zu untersuchen.

Natürlich sind die Menschen auf der Station nicht allein, sondern müssen sich gefährlichen Synthetischen erwehren. Und ein Xenomorph-Alien ist ebenfalls an Bord. Das grauenerregende Monster ist euch hoffnungslos überlegen, im Spiel zudem unsterblich und mit einer lernenden KI ausgestattet.

So durchstreift ihr die kunstvoll nach der Vorlage designten Station (Stichwort 1970er Sci-Fi), folgt einer spannend erzählten Geschichte und versucht, nicht von dem Alien oder den Androiden getötet zu werden. Das ist schwierig, da das Alien sehr schlau agiert und sich frei durch Lüftungsschächte, Gänge und Räume bewegt. Verstecken, aus Fehlern lernen und der schlaue Einsatz vieler von den Filmen inspirierter Gadgets (»Beep, Beep, Beep«) sind der Schlüssel zum Überleben.

Für wen eignet sich Alien: Isolation? Ihr braucht wirklich starke Nerven, um Alien: Isolation auszuhalten. Die filmreife Inszenierung und atmosphärische Spielwelt machen zwar richtig Laune, aber das Alien ist ein wirklich, wirklich furchteinflößender Gegner. Wer sich bei den Filmen schon gegruselt hat, wird überrascht sein, wie sehr der interaktive Faktor diesen Effekt verstärkt.

So müsst ihr auch mit dem permanenten Gefühl der Hilflosigkeit klarkommen. Zwar könnt ihr im späteren Spielverlauf das Alien mit einem Flammenwerfer verjagen, aber das ist auch nur eine vorübergehende Lösung.

Starke Nerven, eine Begeisterung für die Filme und Lust auf Survival-Horror sind also hilfreich, damit ihr mit diesem Spiel eure Freude haben könnt. Passt das, bekommt ihr eins der besten Alien-Spiele überhaupt.

Testartikel gefällig? Bitte schön:

Alien: Isolation im Test - Das Spiel der tausend Tode

Hand of Fate 2

Was für ein Spiel ist das? Hand of Fate 2 ist ein Roguelike, in dem ihr Karten nutzt, um eure Helden zu verstärken. Es zählt also zu den sogenannten Deckbuilder-Spielen, ein ursprüngliches Brettspiel-Genre, das vom genialen Slay the Spire auch für PCs definiert wurde.

Hinzu kommen bei Hand of Fate 2 Elemente aus Text-Adventures, da ihr so in der Story voranschreitet und den Verlauf der Geschichte durch die Wahl eurer Aktionen beeinflusst. Richtig ansehnlich wird Hand of Fate 2, wenn euch eure Entscheidungen in einen Kampf führen. Dann nehmt ihr nämlich in einer Actionphase in Echtzeit selbst das Schwert in die Hand und verprügelt die Gegner.

Dann ist es besonders wichtig, welche Waffen und Ausrüstung ihr eurem Charakter in der Brettspielphase angelegt habt. Die beeinflussen eure Stärke, aber auch welche Spezialmanöver ihr ausführen könnt. Durch die vielen Zufallselemente und die Möglichkeit, neue Karten für spätere Durchläufe freizuschalten, erreicht Hand of Fate 2 die genretypische Wiederspielbarkeit eines Roguelike.

Für wen eignet sich Hand of Fate 2? Das Spiel richtet sich ganz klar an Roguelike-Fans, aber auch an Brettspielfreunde, die einer guten Portion schneller Action nicht abgeneigt sind. Auch könnte euch Hand of Fate 2 gefallen, wenn ihr zufällige Story-Elemente mögt und bei jedem Durchlauf eine andere Strategie ausprobieren möchtet. Wer von Zufall, der auch mal zu Pech führen kann, eher abgeschreckt wird, ist bei Hand of Fate 2 an der falschen Adresse.

Hand of Fate 2 im Test - Die Schicksalskonstante

In Hand of Fate 2 laufen viele Genres zusammen: Rollenspiel, Roguelike-Dungeoncrawler, Actionspiel, Deckbuilder, virtuelles Brettspiel... Was klingt, als ob es leicht schiefgehen kann, hat uns im Test überzeugt.

Im Video auf Youtube seht ihr, was das Spielprinzip von Hand of Fate 2 ausmacht.

Nächste Woche - oder schon jetzt kostenlos?

Das Gratisspiel der nächsten Woche wurde im Epic Store enthüllt. Es ist das Strategie-Rollenspiel Idle Champions of the Forgotten Realms, das ihr hier findet. Kurioserweise ließ sich das Spiel bei unseren Versuchen bereits kostenlos der eigenen Spielebibliothek hinzufügen.

Wir haben bei Epic um eine Stellungnahme gebeten, ob es sich dabei um einen Fehler handelt. Zumindest macht es den Eindruck. Wir werden diesen Artikel updaten, wenn wir Antwort erhalten oder sich etwas ändert.