Among Us: Update könnte Spielablauf stark ändern, Beta-Test per Steam

Ihr könnt schon jetzt das kommende Update für Among Us auf Steam testen. Bisher hat der Entwickler selbst noch keine offizielle Auflistung der Änderungen bekannt gegeben.

Die Spieler selbst haben jedoch schon einiges gefunden. Die Änderungen erscheinen zwar auf den ersten Blick recht gering, könnten den Spielablauf allerdings dennoch stark verändern.

Die neuen Features von Among Us

Neben einer Funktion für Farbenblinde wird euch das Spiel in Zukunft mehr Möglichkeiten bieten, eure Matches individuell anzupassen. Neben der Aufgabenleiste könnt ihr auch die Abstimm-Funktion genauer definieren.

Aufgabenleiste: Zusätzlich zu der Standardeinstellung könnt ihr die Aufgabenleiste komplett deaktivieren oder nur noch in Meetings anzeigen lassen.

Zusätzlich zu der Standardeinstellung könnt ihr die Aufgabenleiste komplett deaktivieren oder nur noch in Meetings anzeigen lassen. Anonyme Abstimmungen: Ist diese Funktion aktiviert, kann niemand mehr sehen, wer welchen Spieler aus dem Match wählt.

Da sich das Gameplay von Among Us um die soziale Manipulation der Mitspieler dreht, eröffnet beides neue Möglichkeiten für Crew-Mitglieder - aber auch für die Verräter. Durch das Fehlen der Aufgabenleiste wird es schwerer fallen, zu bemerken, wenn der Verräter vortäuscht, eine Aufgabe zu erledigen.

Die Abstimmungen haben hingegen für beide Spielergruppen Vor- und Nachteile. Der Verräter hat so etwa ein Interesse daran, dass Unschuldige mit der Abstimmung aus dem Raumschiff geworfen werden. Bisher machte er sich allerdings stets potenziell verdächtig, wenn er dieses Ziel verfolgt hat.

Anonyme Votes verhindern das und eröffnen so neue Vorgehensmöglichkeiten für Verräter und zwingen die Crew-Mitglieder dazu, aufmerksamer zu sein. Gleichzeitig weiß der Verräter so nicht mehr, wer ihn verdächtigt. Das hilft zudem auch dem Rollenspiel-Aspekt des Titels weiter.

25 1 Mehr zum Thema Among Us: Warum Rollenspieler am meisten Spaß mit dem Steam-Hit haben

So nehmt ihr an der Beta teil

Einzig und allein Spieler der Steam-Version können an der Beta teilnehmen. Wer das Spiel über itch.io gekauft hat oder auf dem Smartphone spielt, muss bis zum offiziellen Release warten, um die neuen Features zu nutzen.

Sucht Among Us in eurer Steam-Bibliothek

Klickt es mit einem Rechtsklick an und öffnet die Einstellungen

Wechselt in den Reiter »Betas«

Wählt hier im Dropdown-Menü »public-beta« aus

Jetzt wird das Update heruntergeladen

Bei den neuen Features handelt es sich um Elemente, die der Entwickler einst erst mit einem Nachfolger einbauen wollte. Aufgrund des großen Erfolges stellte er die Arbeiten an Among Us 2 jedoch ein und will stattdessen den ersten Teil regelmäßig um neue Features erweitern.