Star Wars: Ausgerechnet den Helden einer Kinderserie blüht ein tragisches Schicksal

Wenn die nur wüssten ... Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Klar, Star Wars war und ist von Anfang an ein jüngeres Publikum ausgerichtet, aber die Kinderserie Young Jedi Adventures zielt unmissverständlich an Zuschauer zwischen Null und sechs Jahren ab. Umso mehr irritiert, dass sich kommende Episoden jetzt mit einem der düstersten Kapitel des gesamten Sternenkriegs verknüpfen.

Abenteuer junger Jedi für junge Star-Wars-Fans

Um was geht’s? Young Jedi Adventures beziehungsweise Die Abenteuer der jungen Jedi wurde erstmals am 4. Mai 2023 auf Disney Plus ausgestrahlt. Die Serie setzt sich aus sechs vorangegangenen Kurzfilmen und einer bisher erschienenen Staffel mit insgesamt 13 Folgen zusammen.

Ja, das ist Kanon: Die Animationsserie ordnet sich in den offiziellen Star-Wars-Kanon ein und spielt zur Zeit der Hohen Republik - also circa 200 Jahre vor den Geschehnissen von Episode 1. Im Fokus von Young Jedi Adventures steht eine Gruppe von Jünglingen (Kai Brightstar, Lys Solay und Nubs), die teilweise sogar von Großmeister Yoda höchstpersönlich ausgebildet werden.

Ein neuer Trailer zu den am 8. November 2023 erscheinenden Folgen bereitet die Nachwuchs-Jedi jetzt auf ihre kommenden Abenteuer vor. Hand in Hand damit impliziert eine Preview von IGN klar und deutlich, dass sich diese Episoden circa ein Jahr vor den Geschehnissen der eigentlichen High-Republic-Saga abspielen.

So wird unter anderem der Auftritt von Jedi-Meister Loden Greatstorm, seinem Padawan Bell Zettifar und auch Estala Maru angekündigt. Darüber hinaus steht offenbar ein Besuch der berühmten Jedi-Weltraumstation Starlight Beacon an. Aber kommen wir jetzt zum Eingemachten.

1:54 Star Wars: Neue Serie »Abenteuer der jungen Jedi« ist definitiv für ein jüngeres Publikum

Was in der Hohen Republik (Schlimmes) passiert

Die High-Republic-Saga wird (allen voran in Charles Soules Roman Light of the Jedi) von einer Katastrophe galaktischen Ausmaßes erschüttert. Die Weltraum-Vikinger Nihil ziehen plündernd und mordend durch die Galaxie und vollbringen einen vernichtenden Schlag gegen die Hohe Republik.

Seid ab dieser Stelle vor Spoilern gewarnt! So zerstören die Nihil nicht nur Starlight Beacon, wobei mehrere Jedi (unter anderem auch Estala Maru) umkommen und hetzten dem Order außerdem Kreaturen auf den Hals, die sich von Macht-affinen Lebewesen ernähren: die sogenannten … Nameless .

Loden Greatstorm ereilt ein besonders grausames Schicksal: Der Twi’Lek wird gefangen genommen, über ein Jahr brutal gefoltert (wir ersparen euch hier die Details, schaut dafür einfach ins Star-Wars-Wiki) und letztendlich getötet, indem er zu Stein verwandelt wird. Für zwei von drei Young-Jedi-Adventures-Gästen geht die Geschichte also alles andere als gut aus.

Die High-Republic-Saga zeigt, wie sich die Glanzzeit er Jedi ihrem Ende zuneigt. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Kein Welpenschutz mehr: Aber auch für die Helden der Kinderserie dürfte der weitere Verlauf der High-Republic-Saga gravierende Konsequenzen haben: Zum Schutz der eigenen Ordensmitglieder beschließt der Jedi-Rat die Guardian Protocols . Dabei werden Padawane nach Coruscant berufen, ihre Ausbildung signifikant beschleunigt und ihre Ritterprüfungen nach vorne gezogen.

Außerdem dürfen Jedi nicht länger alleine durch die Galaxie reisen, während Expeditionen zugunsten von offensiven Manövern gegen die Nihil auf Eis gelegt werden. Soll heißen: Der Jedi-Orden befindet sich im Krisen-Modus und wie knapp 200 Jahre später werden Jedi primär zu so etwas wie Soldaten ausgebildet.

Dies dürfte wohl kaum in Young Jedi Adventures thematisiert werden, doch da die Kinderserie ebenfalls zum offiziellen Star-Wars-Kanon zählt, scheint ein tragisches Schicksal für Kay, Lys, Nubs und Co. unausweichlich. Offenbar wird jede Generation von Jedi im Krieg-der-Sterne-Universum von ihrer persönlichen Krise geplagt.

Übrigens: Wollt ihr mehr zum Thema Star Wars wissen, klickt am besten einfach auf einen der folgenden Links:

Habt ihr euch bereits in die Romane und Comics zu The High Republic eingelesen (mit denen sich übrigens auch das Videospiel Jedi: Survivor verknüpft) und wenn ja, wie gut gefällt euch die Saga bisher? Und habt ihr vielleicht schon mal einen Blick auf Die Abenteuer der jungen Jedi riskiert? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!