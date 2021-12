Falls ihr heute Morgen aufgewacht seid und euch gedacht habt: Verdammt, ich hätte jetzt nochmal Lust auf das am besten bewertete Anno aller Zeiten, dann frohlocket und froh ... äh ... jubelt: Anno 1404 ist gerade gratis. Ubisoft verschenkt das komplette Spiel als sogenannte History Edition - also als überarbeitete Remaster-Variante inklusive Venedig-Addon und 4K-Auflösung.

Um das Spiel zu ergattern, müsst ihr lediglich auf die offizielle Ubisoft-Seite gehen und das Spiel per Klick mit eurem Uplay-Account verknüpfen. Beziehungsweise Ubisoft Connect, wie die coolen Kids heutzutage sagen. Danach habt ihr das Spiel dauerhaft und bis zum Ende aller Tage in eurer Bibliothek und könnt es jederzeit herunterladen.

Tipp aus der Community: An dieser Stelle herzlichen Dank an GameStar-User Akuma, der uns auf die Aktion aufmerksam gemacht hat. Falls ihr solche Aktionen seht und auf unserem GameStar-Discord unterwegs seid - meldet euch, seid wie Akuma, dann hat die gesamte Community etwas von eurem tollen Engagement. Und Akuma ist nicht nur das japanische Wort für Dämon (daher kommt sein Nickname), sondern nachweislich und wissenschaftlich belegt der coolste Street-Fighter-Charakter überhaupt.

Von wann bis wann dauert die Aktion?

Die Gratisaktion ist pünktlich am 6. Dezember 2021 gestartet und dauert bis zum 14. Dezember 2021. Ihr habt also ein moderates Zeitfenster, um die Griffel nach Anno 1404 auszustrecken.

Was macht Anno 1404 so besonders?

Anno 1404 gilt für viele Fans als der Höhepunkt von alldem, was das klassische Anno so unsterblich macht: Ihr errichtet auf zig Inseln eure mittelalterlichen Städte, treibt Handel, baut die perfekte Anordnung von Straßen, Gebäuden und Wohnsiedlungen, sonnt euch in der nach wie vor malerischen Optik und werdet gar nicht merken, wie die Stunden dahinfließen.

Anno 1404 bietet eine umfangreiche Singleplayer-Kampagne, lässt sich in der History Edition aber auch im Koop spielen. Alternativ startet ihr eine Endlos-Partie und baut und wirtschaftet einfach nach Gutdünken, bis aus eurer kleinen Siedlung ein zweites Venedig geworden ist.

Falls ihr mal die halbe Redaktion inklusive ganz besonderer Gaststars über Anno 1404 schwärmen hören möchtet, schaut unseren großen Rückblick:

Anno 1404 war übrigens lange Zeit das unserer Meinung nach beste Anno aller Zeiten, bevor wir im Update unseres großen Anno-Rankings dann doch Anno 1800 auf Platz 1 gewählt habt. Wie seht ihr das? Sind wir Banausen? Verdient Anno 1404 nach wie vor die Krone?