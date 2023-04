Anno 1800 dominiert auch vier Jahre nach Release die deutschen Charts - und das aus gutem Grund

Finanziell dürfte sich Anno 1800 inzwischen mehr als nur gelohnt haben. Der Titel verkauft sich weiterhin sehr gut.

Auch wenn Anno 1800 aktuell noch immer der jüngste Teil der altehrwürdigen deutschen Aufbaureihe ist, hat der Titel inzwischen vier Jahre auf dem Buckel. Das hält Ubisofts Dauerbrenner aber nicht davon ab, im März 2023 Platz 4 der deutschen Spieleveraufcharts zu stürmen. Aber woran liegt das?

Einer der Hauptgründe dürfte der erst vor Kurzem erfolgte Release für die PS5 und Xbox Series X/S sein. Auch uns überzeugte diese finale Fassung für die Konsolen. Doch neben diesem komplett neuen Segment des Spielemarktes liefert der Titel auch PC-Spielern bis heute gute Gründe, weshalb sich ein Kauf lohnt.

Mehrere Seasons an Inhalten

Anno 1800 mag zwar aus Gaming-Sicht inzwischen alt sein, aber Ubisoft hat in den vergangenen Jahren mit insgesamt vier Seasons und etlichen kleineren Paketen an Dekorationsartikeln für regelmäßigen Content-Nachschub gesorgt.

So ist im Laufe der Zeit aus einem ohnehin schon ordentlichen Paket zu Release inzwischen ein echtes Umfangsmonster geworden. Zum Beispiel kam als Teil der vierten Season noch ein echtes Endgame für die Neue Welt hinzu.

20:03 Endlich Endgame für die neue Welt - Das Finale von Anno 1800

Anno 1800 bietet dabei aber nicht nur Masse, sondern auch Klasse. Es ist derzeit eines der besten Aufbauspiele auf dem Markt, wie wir auch in unserem Review zur Visionärsausgabe festgestellt haben. In dieser sind alle vier Seasons enthalten. Sie ist also der Startpunkt für euer Anno 1800-Erlebnis auf dem PC.

Weitere Wiedereinsteiger: Abseits von Anno 1800 finden sich im März einige weitere alte Bekannte erneut in den Charts: Zum Beispiel Star Wars Jedi: Fallen Order bereitet auf Platz 19 wenig überraschend - vor allem aufgrund der hohen Rabatte - erfolgreich auf seinen Nachfolger Jedi Survivor vor, der Ende des Monats erscheint.

Wer erstellt eigentlich die Charts? Die game Charts des Verbandes der deutschen Games-Branche bilden sich auf Grundlage der im jeweiligen Monat auf Datenträgern und als Download verkauften Spiele für PCs und Spielekonsolen.

Die Daten hierzu kommen über die Games Sales Data Datenbank, die 2017 von der Interactive Software Federation of Europe ins Leben gerufen worden sind. Für Deutschland kommen Daten von diversen Einzelhändlern sowie Onlineplattformen, wie PSN, Steam oder Xbox Live.

