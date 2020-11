Anno 1800: Nur einen DLC findet ihr besser als das Hauptspiel

Seitdem Anno 1800 im April 2019 in See stach hat sich einiges getan: Mittlerweile gibt es sechs DLCs, neun Updates, zwei GameStar-Sonderhefte und jede Menge Plus-Guides, die das Herz eines Annoholikers höher schlagen lassen.

Das Aufbauspiel-Eldorado, wie wir es in unserem Test zu Anno 1800 nennen, konnte dank seiner DLCs und nachträglichen Updates die Schallmauer zur 90er-Wertung durchbrechen und ist damit ein absolutes Muss für jeden Aufbaustrategie-Fan. Doch nicht jeder will direkt alle DLCs oder zusätzlichen Inhalte spielen. Welcher DLC für wen geeignet ist, erklären wir euch in unserer Übersicht zu allen Anno-DLCs.

Zusätzlich wollten wir aber auch von euch mittels Umfrage wissen, welcher Anno DLC euer Favorit ist, um ein Community-Ranking zu erstellen. Dabei gab es einen klaren Sieger und eine kleine Überraschung. Hier ist das Ergebnis:

Land der Gewinner-Löwen

Euer Platz 1: Mit einem riesigen Vorsprung schafft es der finale DLC Land der Löwen nicht nur, die höchste DLC-Wertung im Land-der-Löwen-Test einzufahren, sondern sich auch auf Platz 1 des Community-Rankings zu katapultieren.

Mit wunderschönen afrikanischen Landstrichen, neuen Produktions- und Bevölkerungsstufen und einer spannenden Story-Kampagne ist das Land der Löwen der Ort, an den ihr euch am ehesten nach dem Hauptspiel begeben solltet.

Bei GameStar-Plus haben wir für die ersten Expeditionen in das Raubkatzen-Reich einen Einsteiger-Guide im Angebot:

2 9 Mehr zum Thema Einsteiger-Guide zu Anno 1800: Land der Löwen

Mit Land der Löwen erhält auch die Forschung wieder Einzug auf die Inseln und gibt euch Gelehrte an die Hand, die bisher bestehende Anno-Regeln auf den Kopf stellen. Plötzlich könnt ihr Ölquellen verschieben, aus Kartoffeln Rum machen oder Minen nach euren Wünschen formen.

Wie genau das im Detail funktioniert, erklärt euch unser Forschungs-Guide bei Plus:

7 5 Mehr zum Thema Anno 1800: Land der Löwen - Guide zu Forschung und Gelehrten

Anno 1800 Vanilla

Euer Platz 2: Manchmal braucht es eben keinen Schnickschnack, wenn das Grundkonzept schon so gut funktioniert. Deswegen landet das Anno-Hauptspiel bei euch auf Platz 2 im Ranking. Wer bisher noch keinen Season-Pass gekauft hat oder generell knapp bei Kasse ist muss sich also keine Sorgen machen, mit Anno 1800 lässt sich auch ohne DLCs viel Spaß haben.

Wer kein Geld in die Extrainhalte steckt, kann sich trotzdem über die kostenlosen Updates freuen, die vor allem Komfort-Verbesserungen und Balancing mit sich bringen. Das aktuellste Update 9 erschien Mitte Oktober und brachte neben Bugfixes auch ein paar grafische Neuerungen.

Eine Übersicht der Patch Notes findet ihr hier:

7 1 Mehr zum Thema Anno 1800: Das bekommt ihr mit Update 9

Das komplette Community-Ranking

Abgesehen von den beiden großen Gewinnern lieferten sich alle anderen DLCs ein sehr enges Kopf-an-Kopf-Rennen, wobei Die Passage noch am sichersten Platz 3 belegte.