Wer sich in den Bau-Menüs früherer Anno-Titel umschaute, entdeckte wahrscheinlich nach einiger Stöberei Zierelemente, die die eigenen Metropolen mit verschiedenen Objekten noch einmal optisch aufwerteten. Allerdings hatten diese Statuen, Parks und Brunnen keine wirklichen Auswirkungen und sorgten für keine spielerische Tiefe. Entwickler Blue Byte wird dieses Feature für Anno 1800 ausbauen und einen eigenen Wert dafür einführen: die Städte-Attraktivität.

Annos Erfolgsgeheimnis: Probier's mal mit Gemütlichkeit!

Jede Insel in Anno 1800 wird anhand ihrer Attraktivität bewertet. Je nachdem wie hoch oder niedrig die Anziehungskraft ist, soll dies einen Einfluss auf verschiedene Spieleaspekte haben, erklären die Entwickler auf ihrem Blog. Zum Beispiel besuchen Touristen vor allem die Inseln, die sich durch einen hohen Attraktivitätswert auszeichnen. Unter den Besuchern sollen sich dann auch Spezialisten befinden können, die gewisse Aspekte der Stadt boosten.

Anno 1800 - Screenshots ansehen

Der Gesamtwert wird anhand von sechs Kategorien berechnet, drei positive und drei negative. Ist ein bestimmter Schwellenwert erreicht, steigt die Gesamt-Attraktivitätsstufe. Folgende Kategorien bestimmen die Schönheit der Stadt:

Die Entwickler versprechen, dass der Spieler diese Kategorien nicht ein zu eins gegeneinander abwiegen muss und auch eine Kombination aus all diesen Extremen möglich ist. Es soll kein rein linearer Vorgang sein, sondern immer Balanceakt:

"Du kannst beispielsweise eine Stadt bauen, die eine Oase der Kultur und architektonischer Sehenswürdigkeiten ist, in der aber gleichzeitig ein Meer von qualmenden Schloten in den Himmel ragt. Die Attraktivität deiner Stadt ergibt sich kumulativ aus all diesen Faktoren; du musst also nicht die Anzahl deiner Fabriken zu Gunsten deiner kulturellen Gebäude zurückfahren; stattdessen können deine Parks auch durch die unberührte Natur der nahen Berge oder durch die Feierlichkeiten deiner dankbaren Bürger aufgewertet werden."