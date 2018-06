Anthem - Ego-Sicht in der Basis bestätigt, Spiel geht nach Story weiter

Anthem ist aktuell eines der meistdiskutierten Spiele und dementsprechend haben die Fans bereits eine Menge Fragen, nach deren Antworten sie dürsten. Auf Twitter hat der Ausführende Produzent des Spiels, Mark Darrah, nun mit Verwirrungen aufgeräumt.

So schreibt er auf die Frage nach dem Endgame: »Die Hauptgeschichte hat einen Höhepunkt und ein Ende aber das Spiel geht danach weiter.« Das klingt ein bisschen nach Destiny mit einer Haupstory und weiteren Story-Addons, zwischen denen die Spieler einfach Aufgaben erledigen und die Welt erkunden können.

Darrah erklärte nicht, ob Ausrüstung statisch droppt oder an ein Zufallssystem gekoppelt ist. Man will alles auf einmal enthüllen, damit es sich rund anfühlt: »Wir wollen sicherstellen, dass wir das komplette Loot- und Fortschrittssystem auf einmal präsentieren, so dass alles ineinandergreift.«

Ausschließen kann er bereits, dass Anthem einen Season Pass erhalten wird. Es werde aber nach dem Release weitere Inhalte geben. Story-Erweiterungen und neue Gebiete sollen für jeden zugänglich sein.

Darrah bestätigte zudem, dass in der Basis eine Ego-Perspektive zum Einsatz kommt: »Die Hub-Gebiete sind extrem eng, um ein klaustrophobisches Gefühl zu erzeugen. Dort mit einer Third-Person-Ansicht zu arbeiten, ist fast unmöglich«, erklärte er weiter.

No.

There are a few reasons for this.

1. We want Fort Tarsis to feel tight and human sized. 3rd person requires wider halls

2. When you walk near a Javelin and look up, we want to to feel the size

3. In a Javelin, you have enhanced senses https://t.co/4EPLoZ32sx