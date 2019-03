Lange kann es nicht mehr dauern: Der nächste Leak zu Apex Legends stammt dieses Mal direkt von Electronic Arts. Die Übersichtsseite des Battle-Royale-Shooters auf Origin.com präsentierte kurz erste Details zur Season 1 und dem heiß erwarteten Battle Pass. Außerdem gab es eine Grafik des geleakten Helden Octane zu sehen.

Looks like #ApexLegends are getting battlepass!

Origin updated their store page! #BATTLEPASS



UPDATE: Looks like it's removed from the Origin store, but it lines up with rumors that the pass is set to launch today. pic.twitter.com/1XvyBjjK9m